Greva generală din Educație a fost amânată. Sindicatele spun că nu sunt îndeplinite condițiile pentru protest

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” au anunțat joi că greva generală programată pentru 25 mai 2026 a fost amânată, după rezultatele referendumului intern organizat în rândul membrilor de sindicat.

Potrivit liderilor sindicali, procentul celor care au votat pentru declanșarea protestului nu a fost suficient pentru îndeplinirea condițiilor statutare necesare.

Doar 19,2% dintre membri au votat pentru grevă

Cele două federații au transmis că doar 19,2% dintre membrii de sindicat au răspuns „DA” la referendumul privind organizarea grevei generale.

„În urma centralizării opțiunilor exprimate de membrii de sindicat, s-a constatat că nu sunt întrunite condițiile obiective și statutare pentru declanșarea acestui protest”, au transmis reprezentanții sindicatelor.

Liderii din educație spun că rezultatul a fost influențat și de actualul context politic, după demiterea Guvernului Bolojan.

Profesorii se tem că protestele nu ar avea efect

Reprezentanții sindicatelor afirmă că mulți dintre cei care au susținut greva „au demonstrat că sunt gata de luptă”, însă există temerea că un protest organizat în lipsa unui Guvern cu puteri depline nu ar produce rezultate concrete. Cu toate acestea, sindicaliștii susțin că revendicările angajaților din învățământ rămân valabile și vor fi prezentate viitorului Executiv imediat după învestire.

Mesaj pentru Nicușor Dan și avertisment pentru viitorul Guvern

Sindicatele spun că vor continua presiunile asupra clasei politice și au transmis inclusiv un mesaj către președintele Nicușor Dan.

„Îi vom aduce aminte încă o dată președintelui Nicușor Dan că are o restanță față de noi”, au transmis reprezentanții FSLI și FSE „Spiru Haret”.

În același timp, liderii sindicali avertizează că protestele ar putea fi reluate dacă viitorul Guvern nu va veni cu soluții pentru problemele din sistemul de educație.

„În situația extrem de probabilă în care viitorul Executiv va fi refractar la problemele care afectează grav învățământul preuniversitar, acțiunile de protest vor fi reluate”, au mai transmis aceștia.

Sindicatele spun că educația traversează o criză profundă

Reprezentanții profesorilor susțin că sistemul de învățământ din România se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii.

Aceștia vorbesc despre lipsa investițiilor, probleme salariale și nemulțumiri acumulate în ultimii ani și fac apel la solidaritate și implicare din partea angajaților din educație.