Germania dă semnalul de alarmă. Taie din pensii și ajutoare pentru a finanța apărarea

Un vechi proverb spune că atunci când vezi barba vecinului tău fiind tunsă, e timpul să ți-o uzi pe a ta. Aceasta este realitatea brutală cu care se confruntă astăzi politicienii și cetățenii Europei. Germania, locomotiva economică a continentului și arhitectul istoric al reformelor de rigoare, a început să demonteze pilonii statului social. Berlinul a anunțat reduceri drastice la pensii și asistență medicală dintr-un motiv imperativ: finanțarea cheltuielilor de apărare. Mesajul transmis către restul Uniunii Europene este unul de o gravitate extremă, având în vedere că Germania ia aceste măsuri deși are o datorie publică de doar 60% din PIB, un nivel invidiat de majoritatea statelor europene.

De la Bismarck la Friedrich Merz: O ruptură istorică

Este o ironie a sorții faptul că tocmai Berlinul inițiază această demantelare. La sfârșitul secolului al XIX-lea, cancelarul Otto von Bismarck punea bazele primului sistem de pensii contributive din lume, dorind să îmbunătățească viața lucrătorilor și să combată influențele socialiste. Astăzi, sub conducerea cancelarului Friedrich Merz, Germania pare să inverseze cursul istoriei. Guvernul de marea coaliție, format din Uniunea Creștin-Democrată (CDU) și Partidul Social-Democrat (SPD), a convenit asupra unui pachet de tăieri masive, în valoare de peste 38 de miliarde de euro până în 2030. Această „primăvară a reformelor” reprezintă cea mai semnificativă schimbare de direcție de la începutul anilor 2000, marcând sfârșitul promisiunilor de generozitate socială nelimitată.

Pensia ca „acoperire de bază” și noua realitate economică

Unul dintre cele mai șocante mesaje ale cancelarului Merz vizează direct viitorul seniorilor. Acesta a declarat fără echivoc că pensia de stat va fi reformată pentru a deveni doar o „acoperire de bază” pentru bătrânețe, avertizând că aceasta nu va mai fi suficientă pentru menținerea nivelului de trai actual. În paralel, și indemnizațiile de șomaj pe termen lung vor fi reduse. Această mișcare este dictată de necesitatea de a elibera fonduri pentru înarmare, într-un context geopolitic tensionat, dar și de o proiecție demografică neiertătoare. Modelul pay-as-you-go, pe care se bazează majoritatea țărilor europene, devine o povară insuportabilă în lipsa unei creșteri economice solide care să susțină populația tot mai îmbătrânită.

Avertisment pentru Europa: Sudul în fața prăpastiei

Dacă Germania, cu finanțele sale relativ solide, a decis să strângă cureaua, situația pentru restul Europei pare de-a dreptul alarmantă. Economiștii avertizează că state precum Spania, Italia sau Franța, care se confruntă cu datorii publice mult mai mari și cu drepturi la pensie extrem de generoase, sunt mult mai aproape de prăpastie. În Spania, de exemplu, obligațiile implicite de plată a pensiilor depășesc 600% din PIB, o cifră care pune sub semnul întrebării viabilitatea pe termen lung a întregului sistem. Fenomenul de îmbătrânire a populației, accelerat de generația „baby boom” care ajunge acum la vârsta de pensionare, pune o presiune fiscală uriașă pe bugete care sunt deja dezechilibrate.

Dilema rearmării versus bunăstarea socială

Justificarea acestor tăieri prin necesitatea reînarmării reprezintă o pastilă amară pentru publicul european. Deși investițiile în apărare pot stimula activitatea economică pe termen scurt, presiunea fiscală creată este imensă. Statele europene s-au angajat față de NATO să își mărească bugetele militare pentru a contracara amenințările externe, însă resursele nu sunt nelimitate. Analistii financiari subliniază că Europa se află într-un moment critic în care trebuie să aleagă între menținerea unui stat al bunăstării tot mai costisitor și investițiile necesare în securitate și infrastructură. Fără reforme structurale profunde și o revitalizare a creșterii economice, riscul ca datoriile publice să devină nesustenabile este mai real ca niciodată, iar modelul social european, așa cum l-am cunoscut în ultimele decenii, pare să fi intrat într-o fază de declin ireversibil.