Turismul impulsionează economia: Grecia înregistrează creșteri spectaculoase ale veniturilor

Grecia continuă să beneficieze de pe urma revenirii puternice a turismului, chiar dacă unele date economice rămân incomplete. Potrivit Banca Centrală a Greciei, veniturile din turism au crescut în februarie cu peste 80% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 533,4 milioane de euro. Creșterea a fost susținută de un avans semnificativ al sosirilor de turiști străini, care au urcat cu 44,5%.

Totuși, imaginea completă a economiei este afectată de lipsa unor statistici esențiale. Oficiul Național de Statistică (Elstat) a amânat publicarea datelor comerciale din cauza unor probleme de calitate, ceea ce a împiedicat publicarea balanței de plăți și a contului curent. Informațiile au fost relatate de Reuters.

Chiar și în acest context, turismul rămâne un pilon central al economiei elene. În primele două luni ale anului, veniturile din turism au crescut cu 70,7%, iar sosirile cu 38,5%. Această evoluție vine după un an 2025 record, când Grecia a înregistrat aproape 38 de milioane de turiști și venituri de 23,6 miliarde de euro.

Ministrul Turismului, Olga Kefalogianni, a subliniat că acesta este al treilea an consecutiv cu rezultate record și a exprimat optimism pentru 2026, anticipând un nou an favorabil pentru sector.

Turismul contribuie cu peste un sfert la PIB-ul Greciei și asigură locuri de muncă pentru aproximativ două milioane de persoane, confirmând rolul său esențial în redresarea și stabilitatea economică a țării.