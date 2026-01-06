Românii au luat cu asalt showroom-urile. Creștere record a pieței auto în decembrie

Peste 155.000 de autoturisme noi au intrat pe drumurile din România în decursul anului trecut, marcând o creștere de 4,7% comparativ cu 2024. Raportul publicat de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) arată un volum total de 155.855 de înmatriculări, confirmând o tendință pozitivă a pieței naționale. Datele, bazate pe statisticile DGPCI, indică un interes constant al consumatorilor pentru vehicule noi la finalul unui an dinamic.
Piața auto din România a încheiat anul 2025 cu un rezultat spectaculos în luna decembrie, înregistrând o creștere a înmatriculărilor de 58,4% față de perioada similară a anului anterior. Cu un volum de 21.203 unități puse în circulație doar în ultima lună, piața a demonstrat un dinamism surprinzător, deși segmentul vehiculelor pur electrice a raportat un avans mult mai temperat, de doar 1,4% (1.354 unități).
Topul mărcilor și modelelor preferate
Dominația mărcii autohtone Dacia rămâne de neclintit, aceasta ocupând prima poziție în clasamentul mărcilor cu 6.796 de unități, fiind urmată la distanță de Renault (2.638) și Toyota (1.704). Clasamentul celor mai vândute modele confirmă succesul gamei Dacia, care ocupă primele două locuri prin Duster (2.195 unități) și Logan (2.133 unități). O apariție notabilă în top 5 este noul model Dacia Bigster, care a reușit deja să genereze 789 de înmatriculări, devansând modele consacrate precum Toyota Corolla sau Skoda Octavia.
Iată ierarhia principalelor mărci înmatriculate în decembrie:
- Dacia: 6.796 unități
- Renault: 2.638 unități
- Toyota: 1.704 unități
- Skoda: 1.148 unități
- Hyundai: 1.122 unități