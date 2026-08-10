ANAF scoate pentru a treia oară la vânzare Hotelul Express din Predeal, deținut de CFR Marfă. Prețul a scăzut la 13,3 milioane de lei

ANAF scoate pentru a treia oară la vânzare Hotelul Express din Predeal, proprietate a CFR Marfă. Prețul de pornire este de 13,3 milioane de lei, fără TVA. Suma este cu aproximativ 1,7 milioane de lei mai mică decât cea stabilită la precedenta încercare de vânzare. Pentru participarea la licitație, cumpărătorii trebuie să achite o garanție de 1,33 milioane de lei.
Primele încercări de vânzare au avut loc în decembrie 2023 și în primăvara anului 2024. La niciuna dintre cele două proceduri nu a fost depusă vreo ofertă. De această dată, vânzarea este organizată de ANAF. Licitația va începe după încheierea perioadei de publicitate.
Ce include proprietatea
Hotelul se află în apropierea gării din Predeal și este clasificat la trei stele. Unitatea are 29 de camere, dintre care patru apartamente și 25 de camere duble sau triple. Complexul mai cuprinde un restaurant, o bucătărie, o sală de fitness și mai multe spații administrative. Proprietatea include și o clădire destinată inițial activităților de instruire și revizie a vagoanelor, transformată ulterior pentru activități hoteliere și de protocol.
Terenul pe care se află complexul are o suprafață de aproximativ 1.500 de metri pătrați. ANAF consideră că imobilele sunt într-o stare tehnică bună. Hotelul a fost construit între 2003 și 2006, din fondurile proprii ale CFR Marfă. Investiția s-a ridicat la aproximativ 2,4 milioane de lei.
De ce vrea CFR Marfă să renunțe la hotel
Hotelul este funcțional, dar activitatea sa este considerată neprofitabilă. Conducerea CFR Marfă a explicat că unitatea are un grad bun de ocupare iarna și în perioadele de vacanță, inclusiv datorită amplasării în apropierea gării. În timpul verii, numărul clienților este însă mult mai mic. Compania susține că administrarea unui hotel nu face parte din activitatea sa principală și că proprietatea ar trebui preluată de un operator specializat în turism.
Directorul general al CFR Marfă, Daniel Apostolache, a declarat că au existat până acum doar discuții informale cu potențiali cumpărători. Niciunul dintre aceștia nu a depus însă o ofertă. Potrivit directorului, unii investitori ar putea aștepta o nouă reducere a prețului. Hotelul Express face parte dintr-un plan mai amplu de valorificare a activelor deținute de CFR Marfă.
ANAF a început să publice pe platforma sa de licitații mai multe bunuri ale companiei. Printre acestea se află mii de vagoane și locomotive. Autoritățile susțin că vânzarea activelor urmărește recuperarea creanțelor statului. Statul deține cea mai mare parte a creanțelor asupra CFR Marfă, iar ANAF vrea să valorifice bunurile înainte de începerea procedurilor de lichidare.