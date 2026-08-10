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Guvernul pregătește ajutoare pentru culturile de porumb sau floarea–soarelui afectate anul trecut de secetă

Guvernul pregătește ajutoare pentru secetă

Guvernul pregătește ajutoare pentru secetă

Scris deStoica Marian
Publicat10 aug. 2026, 10:18
Sursărealitatea.net

Sumele de bani se acordă în funcție de gradul de afectare a culturilor.

Ajutoare pentru fermierii afectați de secetă anul trecut și compensații financiare pentru angajații ce vor fi concediați de la Compania Națională a Uraniului sunt două dintre măsurile pe care guvernul interimar ar urma să le aprobe în prima ședință din săptămâna aceasta.

Compania Națională a Uraniului, care se află în insolvență, va concedia anul acesta 70 de angajați. Pentru a le compensa parțial pierderea veniturilor, guvernul interimar vrea să aloce aproximativ 6,9 milioane de lei sub forma unui venit lunar de completare.

Acesta se adaugă șomajului. Persoanele cu vechime mică de cel puțin trei ani vor primi acest venit timp de 12 luni, în timp ce foștii angajați cu vechime de peste 22 de ani vor primi acești bani 24 de luni.

La rândul său, Ministerul Agriculturii pune pe masa de lucru a executivului interimar o schemă de ajutor de stat destinat producătorilor agricoli care dețin suprafețe cultivate cu porumb și sau floarea –soarelui afectate de seceta de anul trecut.

Sumele de bani se acordă în funcție de gradul de afectare a culturilor cei mai mulți bani, 523 de lei pe hectar, vor primi agricultorii ale căror suprafețe au fost afectate între 90 și 100%.

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