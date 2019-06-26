Combinatul de Îngrăşăminte Chimice Năvodari, afaceri pe plus

Combinatul de Îngrăşăminte Chimice (CICh) Năvodari, singurul producător român de îngrăşăminte pe bază de tehnologii din România, a încheiat exerciţiul financiar 2018 cu o cifră de afaceri de 106 milioane lei şi estimează pentru 2019 o creştere cu minim 5% a afacerilor, arată un comunicat.
Compania a anunţat marţi că a investit aproape 150.000 de euro în vehicule electrice pentru transportul angajaţilor, renunţând la vehiculele pe bază de combustibil convenţional.Compania a achiziţionat recent 4 autoutilitare care vor asigura transportul angajaţilor din localităţile limitrofe Combinatului de la Năvodari precum şi o staţie de încărcare electrică pentru autonomia totală a serviciului de transport.”Reducerea emisiilor de carbon pentru protejarea mediului înconjurător este o preocupare constantă a investitorului companiei încă de la lansarea pe piaţa românească. În cei 20 de ani de activitate, investiţiile efectuate de noi, care au avut ca scop reducerea emisiilor poluante şi protejarea mediului, s-au ridicat la peste 2,5 milioane de euro”, a declarat Cezara Vişan, director executiv al combinatului.Ea afirmă că dacă infrastructura ar permite şi ar exista suficiente staţii de încărcare în ţară, ar înlocui toate maşinile companiei cu vehicule electrice.Vehiculele 100% ecologice au o autonomie de până la 250 de km şi au fost achiziţionate de la distribuitorul Renault România. Staţia de încărcare instalată în incinta combinatului permite alimentarea simultană a două vehicule, pentru achiziţionarea cărora compania a accesat şi facilităţile oferite de statul român.”Am beneficiat de ecotichete rabla în sumă de 45.000 de lei pentru fiecare vehicul”, a explicat directorul executiv al companiei.Redeschis în urmă cu 20 de ani ca investiţie privată, Combinatul de îngrăşăminte chimice Năvodari este în prezent singurul producător român de îngrăşăminte pe bază de tehnologii din România.