Publicat 29 nov. 2026, 11:00 Sursă Realitatea.net realitatea plus

Vești proaste pentru românii care nu și-au plătit impozitul la timp! Aceștia riscă să intre în noul an cu datorii și mai mari! Pentru fiecare lună de întârziere, primăriile adaugă penalități la sumele restante pentru case, terenuri și mașini. Mai mult, cei care nu au bani sau nu-și plătesc dările riscă să se trezească și cu popriri pe conturile bancare sau chiar pe bunuri. Jurnalistul Realitatea PLUS, Răzvan Pop, a analizat riscurile.

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