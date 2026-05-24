Astăzi am vizitat iFlyTek — unul dintre cei mai mari jucători globali în Inteligența Artificială, lider în recunoaștere vocală și traducere în timp real. Tehnologie impresionantă, viziune ambițioasă, prezență deja solidă în Europa.

Dar orice jurnalist serios are obligația să menționeze contextul complet.

iFlyTek se află pe lista de restricții comerciale a SUA din 2019 — ceea ce îi interzice accesul la tehnologie americană fără aprobare guvernamentală. Washington justifică această decizie prin îngrijorări legate de drepturile omului. Beijing o respinge categoric ca interferență politică.

Adevărul? Undeva între cele două narațiuni.

Ceea ce știu cu certitudine este că iFlyTek accelerează expansiunea în Europa — Franța, Ungaria, și planuri pentru mai multe țări — tocmai în contextul tensiunilor comerciale cu SUA. Europa devine, voit sau nu, un câmp de bătălie al acestei competiții tehnologice globale.

Ca jurnalist aflat la Beijing în cadrul unui program diplomatic, cred că tocmai aceste nuanțe merită transmise publicului român. Nu propaganda — nici pro, nici contra. Ci realitatea complexă a lumii în care trăim.