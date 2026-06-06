Ninel Peia: Lecția dronei din Marea Neagră! Avem nevoie de un sistem integrat de apărare asimetrică a Dobrogei și Mării Negre (SIAAD-MN).

Evenimentele din Portul Constanța au expus o realitate de o gravitate înfiorătoare, cel mai mare port de la Marea Neagră a funcționat pe bază de noroc chior. O bombă plutitoare ucraineană s-a plimbat nestingherită printre dane, executând viraje de o precizie chirurgicală, până s-a oprit la milimetri de Oil Terminal și de cele 900 de tone de azot. Dacă acea dronă vira la stânga cu două secunde mai târziu, astăzi nu mai aveam Portul Constanța, iar jumătate din oraș era o ruină fumegândă.

În timp ce noi numărăm secundele care ne-au salvat de la un dezastru similar cu cel din Beirut, Ministerul Apărării Naționale se pregătește să îngroape 3,3 miliarde de euro în 298 de transportoare blindate Rheinmetall. O risipă colosală pe niște fiare greoaie, bune doar ca țintă de antrenament pentru drone de 2.000 de euro! Războiul modern nu se mai poartă cu coloane de blindate defilând pe șosele, ci cu invizibilitate și tehnologie asimetrică.

De ce cumpărăm ținte sigure când am putea bloca Marea Neagră cu tehnologie de ultimă generație? Soluția nu este să aducem nave mari și vulnerabile în acest lac numit Marea Neagră, ci să implementăm sistemul american MK 70 Payload Delivery. Vorbim despre containere de luptă standard, absolut identice cu cele comerciale. Aceste containere ascund rachete stealth Naval Strike Missile (NSM) și pot fi urcate pe orice barjă banală sau camion ascuns în faleză.

Inamicul s-ar uita la un cargou civil și nu ar ști că, de fapt, privește o baterie de rachete americană capabilă să-i scufunde flota în portul de origine. Este timpul să abandonăm narativele oficiale comode, menite să ascundă incompetența din CSAT. Avem nevoie de „fantomele” logistice americane, nu de fier vechi care ne lasă vulnerabili în fața primei drone scăpate de sub control. România trebuie apărată cu inteligență asimetrică, nu cu contracte semnate cu ochii închiși.

După ce drona din Portul Constanța a demonstrat că porțile țării sunt larg deschise pentru orice bombă plutitoare, este timpul să privim mai departe, în larg. La 150 de kilometri de țărm, miliardele de euro investite în platformele de foraj Neptun Deep și Ana stau în bătaia vântului și a dronelor. Aceste instalații nu sunt doar piloni de metal în apă, ci reprezintă inima independenței energetice a României.

Și totuși, în fața războiului naval modern, ele sunt complet lipsite de apărare. Sistemul nostru actual de supraveghere este depășit. Oficialii se laudă cu radarele de la Tulcea, dar omit să vă spună un adevăr tehnic elementar, din cauza curburii pământului și a valurilor, radarele terestre sunt oarbe la nivelul apei. O dronă maritimă rapidă sau un submarin de buzunar se pot apropia la câțiva metri de pilonii platformelor fără ca ecranele de la Tulcea să licărească măcar o dată. Reacționăm mereu abia după ce se produce deflagrația. Soluția salvatoare nu vine din mutarea disperată a unor baterii vechi pe coastă, ci din aer.

Statele Unite dețin tehnologia care poate transforma Marea Neagră într-un acvariu perfect transparent, dronele de mare altitudine MQ-9B SeaGuardian. Aceste aparate americane nu sunt simple avioane fără pilot. Ele pot patrula fără oprire peste 35 de ore deasupra valurilor, privind totul de la 12.000 de metri înălțime. Dotate cu radare maritime de înaltă rezoluție și senzori termici de ultimă generație, dronele SeaGuardian pot detecta dintr-o singură scanare un periscop de submarin, o mină marină în derivă sau o dronă de suprafață ascunsă în siajul valurilor.

Mai mult, ele pot lansa geamanduri acustice care creează o barieră sonar de netrecut în jurul platformelor noastre petroliere. Cu doar două astfel de aparate americane în aer, Armata Română ar ști ce se întâmplă în fiecare secundă pe o rază de sute de kilometri. Dacă tot avem un buget militar record, este o crimă strategică să nu investim în ochi capabili să vadă pericolul înainte ca acesta să ne lovească infrastructura critică.

Securitatea națională nu se mai asigură cu declarații politice corecte și telefoane de avertizare primite în ultimul minut de la vecini. Avem nevoie de tehnologia americană SeaGuardian acum, până când o altă dronă „în derivă” nu va stinge lumina în sectorul energetic românesc.

Scandalul dronei de la Constanța a scos la iveală o fractură logică majoră în strategia de apărare a României, suntem complet nepregătiți pentru războiul economic asimetric. În timp ce inamicul atacă sau uni „scapă” de sub control aparate de câteva mii de euro, arhitectura noastră militară tradițională ne obligă să răspundem cu rachete de interceptare care costă sute de mii sau milioane de euro bucata. Este un paradox matematic falimentar.

Într-un conflict de uzură, o armată care consumă milioane pentru a distruge ținte de doi bani va rămâne fără muniție în primele zile. Măsurile luate până acum de autorități sunt pur decorative. Să muți soldați cu rachete portabile pe diguri sau să speri că blindatele de pe uscat vor nimeri o țintă mică ce se deplasează rapid pe apă este o iluzie periculoasă. Pe timp de furtună, ceață densă sau atac de noapte, operatorul uman este depășit.

Portul Constanța, terminalele petroliere și platformele marine au nevoie de un scut automatizat, capabil să toace amenințările instantaneu, cu costuri minime per tragere. Soluția americană testată în teatrele de operații moderne se numește Northrop Grumman M-SHORAD, echipată cu tunul automat de 30 mm Bushmaster. Aceste stații de luptă complet telecomandate și ghidate optic folosesc muniție inteligentă de tip Airburst. Tunul nu trebuie să lovească drona direct, el trage un focos care explodează programat în fața țintei, creând un nor dens de schije cinetice care pulverizează instantaneu orice ambarcațiune sau dronă aeriană. Costul unei astfel de salvări? Câteva sute de dolari, nu milioane.

Pentru siguranță absolută, aceste tunuri de mare viteză și sisteme de ultimă apărare Raytheon Phalanx CIWS trebuie cuplate cu baraje fizice dinamice la intrările în porturi. Statele Unite folosesc plase metalice grele inteligente, acționate hidraulic. Acestea blochează fizic accesul în bazinele portuare și sunt ticsite cu senzori de fibră optică. Dacă o dronă acvatică încearcă să le taie, sistemul trimite automat coordonatele către tunurile de 30 mm.

Nu mai putem apăra infrastructura strategică a României cu improvizații și rugăciuni. Cât timp terminalele noastre de azot și petrol sunt protejate doar de noroc, securitatea națională rămâne un mit. Avem nevoie de tehnologia de proximitate americană pentru a pune capăt acestei vulnerabilități revoltătoare.

De fiecare dată când o dronă militară se prăbușește pe un bloc din Galați sau explodează în Portul Constanța, comunicatele oficiale ne servesc aceeași scuză obosită, „aparatul a intrat în derivă din cauza bruiajului rusesc”. Autoritățile ne vorbesc despre bruiaj, deviere cinetică, ca despre o calamitate naturală, o fatalitate în fața căreia România poate doar să ridice neputincioasă din umeri. Este o narativă profund greșită și periculoasă, menită să ascundă faptul că, în timp ce alții folosesc spectrul electromagnetic ca pe o armă de atac, noi suntem complet descoperiți.

Dacă drona din Dana 78 a putut executa o succesiune atât de strânsă de viraje printre porți și balize, este clar pentru orice specialist că nu plutea inertă, purtată de valuri. Ea fie rula pe un program de coordonate fixe extrem de precis, fie beneficia de o legătură stabilă. Războiul modern nu se mai câștigă doar cu praf de pușcă, ci în primul rând în spectrul invizibil al radiofrecvențelor. Iar cine controlează undele, controlează câmpul de luptă.

România nu trebuie să mai fie o victimă colaterală a bruiajului din Marea Neagră, ci trebuie să devină un emitent major de forță electronică. Soluția de rang zero este implementarea în Dobrogea a sistemelor americane de război electronic de mare putere, din familia Lockheed Martin AN/SLQ-32 (SEWIP) sau modulele mobile AN/MLQ-40 Prophet.

Aceste tehnologii nu sunt simple dispozitive de bruiaj comercial, ci adevărate arme ofensive cibernetice prin radiofrecvență. Odată dislocate de-a lungul litoralului românesc, aceste sisteme americane pot crea o veritabilă bulă electromagnetică, o gaură neagră digitală pe o rază de peste 300 de kilometri deasupra Mării Negre. În momentul în care o dronă ostilă sau un vector neautorizat pătrunde în acest perimetru, sistemul îi taie instantaneu legătura cu sateliții (inclusiv rețelele comerciale de tip Starlink) și îi manipulează coordonatele GPS (spoofing). Aparatul inamic devine complet orb și inert, prăbușindu-se în apă cu mult înainte de a se apropia de apele noastre teritoriale sau de depozitele strategice de azot și petrol.

Adevărata apărare a Dobrogei nu se face așteptând telefoane de alertă de la vecini cu zece minute înainte de explozie. Se face preluând controlul asupra spațiului aerian și maritim prin superioritate tehnologică asimetrică. Avem nevoie de tehnologia EW americană pentru a orbi amenințările la distanță, transformând Dobrogea într-un bastion digital impenetrabil.

În ultimele zile, atenția publică a fost blocată pe ceea ce se vede, drone care zboară deasupra Dobrogei sau ambarcațiuni care plutesc spre Portul Constanța. Dar în timp ce noi privim cerul și linia orizontului, cea mai periculoasă și perfidă amenințare la adresa securității naționale se dezvoltă în liniște, sub apă.

Adâncurile Mării Negre au devenit noul front al războiului asimetric, iar platformele noastre de foraj marin Neptun Deep și Ana sunt direct vizate de dronele subacvatice autonome (UUV) și de scafandrii de luptă trimiși pentru sabotaj economic. O singură încărcătură explozivă plasată pe pilonii de susținere ai unei platforme sau pe conductele submarine de transport ar putea arunca în aer nu doar miliarde de euro, ci și întreaga strategie de independență energetică a României.

În fața acestui pericol, Armata Română este aproape complet neajutorată. Nu poți trimite blindate și nu poți trage cu rachete de coastă împotriva unui obiect care navighează ascuns sub zeci de metri de apă, camuflat de zgomotul de fond al mării. Norocul nu mai poate fi strategia noastră de apărare. Dacă vrem ca platformele noastre din Marea Neagră să fie cu adevărat de neatins, trebuie să militarizăm adâncurile folosind tehnologia subacvatică de vârf a Statelor Unite. Pasul obligatoriu este instalarea unei rețele de senzori acustici și hidrofoane de fund, bazată pe celebra tehnologie americană SOSUS/IUSS.

Acești senzori, ancorați pe fundul mării în jurul platformelor energetice și pe canalele de acces portuar, funcționează ca o ureche gigantică. Ei pot detecta și identifica instantaneu vibrația specifică a elicelor sau a motoarelor electrice ale dronelor subacvatice de la distanțe de peste 15 kilometri. Odată detectată amenințarea, răspunsul nu trebuie să întârzie. Caietul de sarcini al apărării moderne impune dotarea platformelor cu lansatoare de mini-torpile ușoare americane Northrop Grumman CRAW (Compact Rapid Attack Weapon).

Spre deosebire de torpilele clasice uriașe, aceste micro-arme sunt proiectate special pentru războiul asimetric din ape puțin adânci. Ghidate automat de rețeaua de sonare, ele interceptează și distrug drona subacvatică inamică la distanță de siguranță, înainte ca aceasta să se poată apropia de piloni.

Editorialul meu se încheie aici, dar datoria autorităților abia începe. Am demonstrat, punct cu punct, de la containerele cu rachete stealth și până la sonarele din adâncuri, că România poate deveni un bastion de necucerit dacă renunță la achizițiile de fiare vechi și investește în tehnologie americană asimetrică.

Securitatea Dobrogei și a Mării Negre nu se negociază în spatele ușilor închise și nu se asigură cu scuze administrative. Este timpul ca evidența să devină lege, iar tehnologia să înlocuiască norocul.

Ninel PEIA

Senator al României

Chestor al Senatului

Grupul PACE - Întai România