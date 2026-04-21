Apple îl numește pe John Ternus CEO din septembrie, înlocuindu-l pe Tim Cook

Apple a anunțat luni o schimbare majoră la vârful conducerii: John Ternus, actualul șef al diviziei de hardware, va deveni director general începând cu 1 septembrie, preluând funcția de la Tim Cook. Decizia vine într-un moment delicat pentru gigantul american, pe fondul presiunilor tot mai mari din partea concurenței în domeniul inteligenței artificiale.

După 15 ani în fruntea companiei, perioadă în care capitalizarea bursieră a crescut spectaculos cu aproximativ 3.600 de miliarde de dolari, Tim Cook va rămâne în rolul de președinte executiv. Succesorul său, John Ternus, este un veteran Apple, alăturându-se companiei în 2001 și contribuind decisiv la succesul unor produse precum Mac, iPad și AirPods.

Numirea lui Ternus are loc într-o perioadă de tranziție strategică. După ani în care a dominat clasamentele globale, Apple a pierdut poziția de cea mai valoroasă companie în favoarea Nvidia, lider în dezvoltarea de cipuri pentru inteligență artificială. Analiștii atrag atenția că Apple a rămas în urmă în cursa AI, în condițiile în care rivali precum ChatGPT au redefinit modul în care utilizatorii interacționează cu tehnologia.

Una dintre principalele provocări pentru noul CEO va fi integrarea AI în iPhone, considerat cel mai de succes produs de consum din istorie. În acest context, Apple a încheiat recent un parteneriat cu Google pentru utilizarea modelului Gemini, în încercarea de a îmbunătăți performanțele asistentului virtual Siri.

Deși Apple a fost pionier în popularizarea asistenților vocali odată cu lansarea Siri în 2011, compania nu a mai livrat de atunci un produs centrat pe inteligență artificială modernă. În prezent, Siri nu este încă un „agent” capabil să execute sarcini complexe, așa cum oferă noile generații de sisteme AI.

La 50 de ani, John Ternus preia conducerea companiei la aceeași vârstă la care Tim Cook a devenit CEO, după retragerea legendarului Steve Jobs. Rămâne de văzut dacă noul lider va reuși să readucă Apple în prim-planul inovației tehnologice.

Reacția pieței a fost moderată: acțiunile Apple au scăzut cu aproximativ 0,5% după anunț, pe New York Stock Exchange, după ce anterior înregistraseră un ușor avans.