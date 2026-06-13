Elon Musk intră în istorie: averea sa depășește pentru prima dată 1 trilion de dolari

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 13 iun. 2026, 10:14

Elon Musk a devenit primul om din istorie a cărui avere a depășit pragul impresionant de 1 trilion de dolari, potrivit informațiilor publicate de AFP și Bloomberg. Creșterea spectaculoasă a fost alimentată de listarea la bursă a companiei aerospațiale SpaceX, ale cărei acțiuni au fost evaluate la aproximativ 2,13 trilioane de dolari.

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