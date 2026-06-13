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Elon Musk intră în istorie: averea sa depășește pentru prima dată 1 trilion de dolari

Elon Musk

Elon Musk

Realitatea Financiara
Scris de Realitatea Financiara Publicat: 13 iun. 2026, 10:14

Elon Musk a devenit primul om din istorie a cărui avere a depășit pragul impresionant de 1 trilion de dolari, potrivit informațiilor publicate de AFP și Bloomberg. Creșterea spectaculoasă a fost alimentată de listarea la bursă a companiei aerospațiale SpaceX, ale cărei acțiuni au fost evaluate la aproximativ 2,13 trilioane de dolari.

Fondatorul companiei deține aproximativ 42% din capital, participație care i-a propulsat averea la un nivel fără precedent. Performanța confirmă influența uriașă pe care Musk o are în domeniile tehnologiei, explorării spațiale și inteligenței artificiale.

Deși diferența dintre un miliard și un trilion pare, la prima vedere, doar o chestiune de zerouri, realitatea este mult mai impresionantă. Un trilion înseamnă o mie de miliarde de dolari. Pentru a înțelege mai bine această scară, matematicianul John Allen Paulos explică faptul că un milion de secunde reprezintă aproximativ 11 zile, un miliard de secunde înseamnă aproape 32 de ani, iar un trilion de secunde ne-ar duce în urmă cu aproximativ 31.000 de ani, înainte de apariția marilor civilizații.

Și dacă suma ar fi transformată în bancnote de 100 de dolari, diferențele ar fi la fel de spectaculoase: un milion de dolari ar forma un teanc de puțin peste un metru, un miliard de dolari ar depăși un kilometru înălțime, iar un trilion de dolari ar ajunge la peste 1.000 de kilometri, depășind cu mult limita atmosferei terestre.

Momentul marchează un nou record în istoria marilor averi și evidențiază amploarea valorii create de companiile de tehnologie și explorare spațială în economia globală.

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