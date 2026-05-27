O marca populară de telefoane, acuzată că își ia „comision” din cumpărăturile utilizatorilor

Sursă: 9to5Google

Unele telefoane produse de Motorola au ajuns în centrul unei controverse după ce utilizatori și publicații de tehnologie au descoperit un mecanism prin care cumpărăturile online ar putea fi redirecționate prin linkuri de afiliere, astfel încât compania să încaseze comisioane din vânzări.

Situația a fost semnalată inițial pe Reddit, iar ulterior verificată de publicația 9to5Google , care susține că problema ar fi legată de o aplicație instalată direct din fabrică pe unele dispozitive Motorola.

Aplicația se numește Smart Feed și, oficial, ar trebui să ofere recomandări de știri, jocuri și aplicații. În practică însă, utilizatorii au observat că aceasta poate interveni inclusiv atunci când sunt deschise platforme de cumpărături online, precum Amazon.

Cum funcționează mecanismul descoperit

Potrivit informațiilor apărute online, atunci când utilizatorul încearcă să deschidă direct aplicația Amazon, telefonul nu trimite imediat către aplicația de shopping. În schimb, dispozitivul deschide mai întâi browserul, încarcă un link care conține un cod de afiliere, iar abia apoi redirecționează utilizatorul înapoi către aplicația Amazon.

Practic, cumpărătura ar putea apărea ca fiind generată printr-un link afiliat, ceea ce permite încasarea unui comision din vânzare.

Marketingul afiliat este o practică legală și foarte răspândită în comerțul online. Magazinele plătesc comisioane celor care trimit clienți prin linkuri speciale. Problema semnalată în cazul Motorola ține însă de transparență, deoarece utilizatorii nu ar fi informați clar că telefonul intervine în acest proces.

Utilizatorii nu plătesc mai mult, dar apar întrebări legate de transparență

Potrivit informațiilor apărute până acum, utilizatorii nu sunt taxați suplimentar, iar prețurile produselor nu cresc din cauza acestor redirecționări.

Totuși, criticii spun că mecanismul ridică semne de întrebare legate de modul în care sunt folosite linkurile de afiliere și de faptul că utilizatorii nu și-ar da seama că anumite cumpărături generează venituri pentru companie.

Publicația 9to5Google susține că versiunile mai vechi ale aplicației Smart Feed nu foloseau acest sistem, ceea ce sugerează că funcția ar fi fost introdusă recent.

Un alt detaliu care a atras atenția este domeniul utilizat pentru redirecționare, care ar avea legături cu numele unui influencer de modă, fără o conexiune evidentă cu Motorola.

Până în acest moment, Motorola nu a oferit o explicație oficială privind situația.

Cei care vor să evite acest comportament pot intra în setările telefonului și pot dezactiva aplicația Motorola Smart Feed din meniul dedicat aplicațiilor instalate pe dispozitiv.