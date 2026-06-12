Ultimul tun. Bolojan a mărit, în ultima ședință de guvern, salariile la bugetari. Cine sunt privilegiații

Sursă: Realitatea.Net

În, probabil, ultima ședință de guvern ca premier, Ilie Bolojan a aprobat un memorandum prin care 36 de companii din subordinea statului român vor putea face angajări, dar și majorări slaariale.

Guvernul dă undă verde pentru angajări și salarii mai mari în 36 de companii locale

Executivul a aprobat un memorandum extrem de important pentru administrațiile locale. Prin acest document, 36 de companii și operatori economici aflați sub autoritatea primăriilor și consiliilor județene au primit permisiunea de a majora salariile, de a debloca posturi vacante și de a face angajări suplimentare. Măsura se va aplica în 22 de județe și vizează societăți care asigură servicii publice esențiale: alimentare cu apă și canalizare, transport în comun, termoficare, administrarea piețelor, a domeniului public, precum și gestionarea unor aeroporturi sau zone libere.

Impactul financiar total al acestor măsuri se ridică la 85,57 milioane de lei. Bugetul este împărțit clar pe trei direcții: peste 31 de milioane de lei vor finanța direct majorările salariale, aproximativ 34,5 milioane de lei sunt alocate pentru ocuparea a 699 de posturi vacante, iar alte 19,64 milioane de lei vor acoperi cheltuielile pentru 384 de angajați pe posturi nou-înființate. Noile salarii vor intra în vigoare din luna următoare aprobării, însă majorările nu vor putea depăși rata medie a inflației prognozată pentru anul 2026, plafonată la 6,5%.

Condiții stricte pentru companii: Profit sau reducerea masivă a pierderilor

Sistemul de deblocare a fondurilor funcționează în baza Ordonanței de Urgență nr. 89/2025, care interzice companiilor din subordinea primăriilor să crească cheltuielile de personal fără acordul direct al Guvernului. Pentru a primi acceptul, operatorii economici au fost împărțiți în două categorii, în funcție de performanța financiară:

Companiile pe profit: Cele care au încheiat anul 2025 fără datorii restante și fără pierderi (și care estimează un trend pozitiv și pentru 2026) au primit aprobarea automat.

Companiile cu probleme financiare: Societățile care au înregistrat pierderi sau restanțe la finalul anului trecut au primit acordul doar cu o condiție dură. Ele trebuie să își asume, prin planul de management, reducerea pierderilor cu o sumă de cel puțin două ori mai mare decât cea alocată creșterilor salariale, dar și scăderea datoriilor cu minimum 20%.

De asemenea, memorandumul stipulează clar că firmele locale care primesc subvenții de la buget pentru activitatea curentă trebuie să își suporte noile majorări salariale exclusiv din veniturile proprii. Guvernul a motivat urgența acestei decizii prin nevoia critică de a menține continuitatea serviciilor publice, de a acoperi deficitul de personal și de a asigura derularea proiectelor cu fonduri europene aflate deja în implementare.

Cine primește cei mai mulți bani? Topul alocărilor

Dintre toți cei 36 de operatori selectați, marea câștigătoare este Compania de Apă Someș din județul Cluj , care a obținut o alocare record de 13,17 milioane de lei. Cea mai mare parte a sumei (peste 7 milioane de lei) va merge către salarii, restul urmând să finanțeze 100 de posturi noi.

Următoarele companii în topul finanțărilor guvernamentale sunt:

Tursib Sibiu (transport public) – 8,39 milioane de lei

CUP Dunărea Brăila (apă-canal) – 7,25 milioane de lei

Compania de Apă Oltenia – 6,85 milioane de lei

Hidro Prahova – 6,18 milioane de lei

Lista completă a celor 36 de operatori economici aprobați

Planul de restructurare și stimulare a personalului include companii diverse de pe întreg teritoriul țării, împărțite în funcție de necesități: