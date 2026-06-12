Ultimul tun. Bolojan a mărit, în ultima ședință de guvern, salariile la bugetari. Cine sunt privilegiații
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În, probabil, ultima ședință de guvern ca premier, Ilie Bolojan a aprobat un memorandum prin care 36 de companii din subordinea statului român vor putea face angajări, dar și majorări slaariale.
Guvernul dă undă verde pentru angajări și salarii mai mari în 36 de companii locale
Executivul a aprobat un memorandum extrem de important pentru administrațiile locale. Prin acest document, 36 de companii și operatori economici aflați sub autoritatea primăriilor și consiliilor județene au primit permisiunea de a majora salariile, de a debloca posturi vacante și de a face angajări suplimentare. Măsura se va aplica în 22 de județe și vizează societăți care asigură servicii publice esențiale: alimentare cu apă și canalizare, transport în comun, termoficare, administrarea piețelor, a domeniului public, precum și gestionarea unor aeroporturi sau zone libere.
Impactul financiar total al acestor măsuri se ridică la 85,57 milioane de lei. Bugetul este împărțit clar pe trei direcții: peste 31 de milioane de lei vor finanța direct majorările salariale, aproximativ 34,5 milioane de lei sunt alocate pentru ocuparea a 699 de posturi vacante, iar alte 19,64 milioane de lei vor acoperi cheltuielile pentru 384 de angajați pe posturi nou-înființate. Noile salarii vor intra în vigoare din luna următoare aprobării, însă majorările nu vor putea depăși rata medie a inflației prognozată pentru anul 2026, plafonată la 6,5%.
Condiții stricte pentru companii: Profit sau reducerea masivă a pierderilor
Sistemul de deblocare a fondurilor funcționează în baza Ordonanței de Urgență nr. 89/2025, care interzice companiilor din subordinea primăriilor să crească cheltuielile de personal fără acordul direct al Guvernului. Pentru a primi acceptul, operatorii economici au fost împărțiți în două categorii, în funcție de performanța financiară:
Companiile pe profit: Cele care au încheiat anul 2025 fără datorii restante și fără pierderi (și care estimează un trend pozitiv și pentru 2026) au primit aprobarea automat.
Companiile cu probleme financiare: Societățile care au înregistrat pierderi sau restanțe la finalul anului trecut au primit acordul doar cu o condiție dură. Ele trebuie să își asume, prin planul de management, reducerea pierderilor cu o sumă de cel puțin două ori mai mare decât cea alocată creșterilor salariale, dar și scăderea datoriilor cu minimum 20%.
De asemenea, memorandumul stipulează clar că firmele locale care primesc subvenții de la buget pentru activitatea curentă trebuie să își suporte noile majorări salariale exclusiv din veniturile proprii. Guvernul a motivat urgența acestei decizii prin nevoia critică de a menține continuitatea serviciilor publice, de a acoperi deficitul de personal și de a asigura derularea proiectelor cu fonduri europene aflate deja în implementare.
Cine primește cei mai mulți bani? Topul alocărilor
Dintre toți cei 36 de operatori selectați, marea câștigătoare este Compania de Apă Someș din județul Cluj, care a obținut o alocare record de 13,17 milioane de lei. Cea mai mare parte a sumei (peste 7 milioane de lei) va merge către salarii, restul urmând să finanțeze 100 de posturi noi.
Următoarele companii în topul finanțărilor guvernamentale sunt:
Tursib Sibiu (transport public) – 8,39 milioane de lei
CUP Dunărea Brăila (apă-canal) – 7,25 milioane de lei
Compania de Apă Oltenia – 6,85 milioane de lei
Hidro Prahova – 6,18 milioane de lei
Lista completă a celor 36 de operatori economici aprobați
Planul de restructurare și stimulare a personalului include companii diverse de pe întreg teritoriul țării, împărțite în funcție de necesități:
ACET SA Suceava – Majorări salariale și deblocarea a 36 de posturi vacante.
Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani SRL (Prahova) – Creșteri salariale în limita inflației.
HYDROKOV SA Covasna – Salarii mărite și ocuparea de posturi vacante și noi.
Compania Județeană APA SERV SA Neamț – Angajări pe 12 posturi vacante.
Transport Public Local SA Suceava – 65 de angajări noi și salarii majorate.
Administrația Zonei Libere Galați – Beneficiază doar de creșteri salariale.
Thermoenergy Group SA Bacău – Ocuparea a 10 posturi vacante în termoficare.
Hidro Prahova SA – Creșteri salariale și 58 de posturi vacante deblocate.
AQUABIS SA Bistrița-Năsăud – Majorări de salarii și suplimentare de personal.
Administrația Domeniului Public SA Oradea – Salarii mai mari și 36 de posturi vacante ocupate.
Horticultura SA Timișoara – Aprobare pentru salarii mărite și noi angajări.
Apa Canal Nord-Vest SA – Creșteri salariale și posturi nou-înființate.
ADI Transport Public Arad – Fonduri pentru salarii și extinderea echipei.
Compania de Utilități Publice Focșani – Salarii mai mari și 31 de posturi vacante ocupate.
Compania de Apă Someș – Cea mai mare sumă din pachet, pentru salarii și 100 de posturi noi.
Tursib Sibiu – Buget pentru salarii și aproape 100 de angajări noi.
Compania de Apă Oltenia – Creșteri salariale și deblocarea a aproape 90 de posturi.
Administrator Imobile și Piețe SRL Târgu Mureș – Exclusiv majorări salariale.
AQUACEPTURA – Angajări pe posturi nou-create.
Compania de Apă Arieș – Salarii mărite și 32 de posturi vacante ocupate.
Gospodărire Urbană SRL Galați – Fonduri pentru salarii și personal nou.
Piețe Servicii Comunitare Muscel SRL – Primește doar indexarea salariilor.
Locativ SA Târgu Mureș – Aprobare pentru creșteri salariale.
Nova Apaserv SA Botoșani – Salarii mai mari și 10 posturi vacante ocupate.
Edilitara Târgu Jiu – Ocuparea a 11 posturi vacante.
Eco-Csik – Majorări de salarii și înființarea a 47 de posturi noi.
Intertrans Caransebeș SRL – Ocuparea a trei posturi nou-create.
CUP Dunărea Brăila – Salarii crescute și deblocarea masivă a 117 posturi vacante.
Aeroportul Târgu Mureș – Fonduri pentru personal suplimentar și salarii mărite.
RECONS SA Arad – Ocuparea a 17 posturi vacante.
Servicii Comunitare Nicorești SRL – Salarii mai mari și extinderea schemei de personal.
Compania Energetică Servicii București – 35 de posturi vacante deblocate și salarii mărite.
Servicii de Gospodărire Comunală Ariceștii Rahtivani SRL – Angajări noi și salarii majorate.
Transport Local Câmpia Turzii SRL – Ocuparea de posturi vacante și nou-înființate.
Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav – Majorări salariale și 33 de posturi vacante deblocate.
SC Solceta SA – Aprobare acordată exclusiv pentru majorări salariale.
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