Acțiunile Nvidia au explodat cu 31,5% într-o singură ședință bursieră, înregistrând cea mai mare creștere zilnică a companiei din mai 2003. Revenirea lui Jensen Huang în funcția de CEO a alimentat optimismul investitorilor și a readus în prim-plan entuziasmul pentru sectorul inteligenței artificiale, după turbulențele care au zguduit piețele în ultimele zile.
Dincolo de reacția spectaculoasă de pe Wall Street, revenirea lui Huang a fost marcată și de un moment emoționant la sediul Nvidia. Întâmpinat cu aplauze și scandări din partea angajaților, fondatorul companiei și-a cerut scuze pentru dificultățile prin care a trecut organizația.
La un moment dat, un angajat a venit în fugă și l-a îmbrățișat, în timp ce colegii îi strigau numele într-un gest rar de susținere pentru unul dintre cei mai cunoscuți lideri din industria tech.
Jensen: Voi munci pentru a-mi recâștiga locul
Vizibil impresionat de reacția echipei, Huang le-a făcut subordonaților o promisiune:
Vă mulțumesc tuturor pentru a doua șansă. Voi fi un CEO mai bun a doua oară. (...)
Aceasta este prima mea zi de muncă. Nu am nici măcar un computer, așa că departamentul IT urmează să-mi ofere un nou PC. Sper să fie un RTX Spark.
a spus Jensen Huang, ”, stârnind râsete și aplauze.
Într-un ton mult mai serios, șeful Nvidia le-a mulțumit angajaților pentru sprijinul acordat și și-a exprimat regretul pentru dificultățile prin care a trecut compania. „Vreau să vă mulțumesc tuturor. Îmi pare teribil de rău că v-am făcut să treceți prin toate acestea. Am făcut niște greșeli foarte grave și voi munci pentru a-mi recâștiga locul”, a declarat Huang, citat de APT News.
Cum au reacționat bursele la revenirea lui jensen în fruntea Nvidia
Revenirea lui Jensen Huang a fost primită pozitiv și pe Wall Street, acțiunile Nvidia înregistrând o creștere spectaculoasă, de 31,5%, cea mai mare din ultimii peste 20 de ani. pe fondul optimismului investitorilor față de viitorul companiei și al sectorului inteligenței artificiale.
Huang a fost înlăturat din funcția de CEO la începutul lunii noiembrie 2026, pe fondul unui scandal amoros cu suspiciuni de scurgere de informații către China. Consiliul de administrație a decis însă repunerea sa în funcție pe 23 noiembrie, mizând pe experiența celui care a condus compania timp de decenii și a transformat Nvidia în liderul mondial al industriei cipurilor pentru inteligență artificială.