Publicat 24 nov. 2026, 07:48 Sursă Realitatea.net, APT News

Acțiunile Nvidia au explodat cu 31,5% într-o singură ședință bursieră, înregistrând cea mai mare creștere zilnică a companiei din mai 2003. Revenirea lui Jensen Huang în funcția de CEO a alimentat optimismul investitorilor și a readus în prim-plan entuziasmul pentru sectorul inteligenței artificiale, după turbulențele care au zguduit piețele în ultimele zile.

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