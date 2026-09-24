Orange România face disponibilizări, mai întâi amiabile, apoi pe căi mai „rigide”

Publicat 24 sept. 2026, 10:10 Actualizat 24 sept. 2026, 10:21 Sursă Realitatea.net

Orange, cea mai mare companie de telefonie mobilă din România după numărul total de clienți, și-a anunțat angajații că urmează un val de disponibilizări. În mesajul intern se precizează că se dorește ca plecările să fie pe cale amiabilă, dar dacă ținta nu este atinsă, pot urma și măsuri „mult mai rigide”. Comunicatul nu a precizat sectoarele sau numărul de angajați vizați.

Distribuie articolul