Outlook și Teams revin la normal după pana globală de 24 de ore

Scris de Andreea Damian Publicat: 14 nov. 2026, 07:56

Microsoft a confirmat vineri, 13 noiembrie 2026, că serviciile Outlook și Teams funcționează din nou normal, după o pană globală de aproape 24 de ore care a afectat utilizatori din 74 de țări și teritorii.

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