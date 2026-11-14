Outlook și Teams revin la normal după pana globală de 24 de ore

Microsoft a confirmat vineri, 13 noiembrie 2026, că serviciile Outlook și Teams funcționează din nou normal, după o pană globală de aproape 24 de ore care a afectat utilizatori din 74 de țări și teritorii.
Compania a transmis că nu există indicii că incidentul a fost cauzat de un atac cibernetic sau de o activitate rău intenționată. Deși cozile de mesaje s-au redus semnificativ, unele servicii rămân încă instabile.
Pana a început joi după-amiază, ora SUA, blocând accesul la Outlook, Teams, asistentul Copilot și aplicații Office precum Word sau Excel. Potrivit datelor de pe Downdetector, au fost înregistrate aproape 130.000 de sesizări privind Outlook din Statele Unite ale Americii la scurt timp după declanșarea incidentului.
Cauza și remedierea
Microsoft a invocat o încărcare ridicată în mai multe regiuni, cauzată de indisponibilitatea neașteptată a unor servere. Pentru a remedia situația, compania a oprit lansarea de actualizări, a mutat traficul de pe infrastructura afectată și a repornit serverele, potrivit ABC News.
Revenirea serviciilor a fost graduală, iar Microsoft a avertizat că serverele repornite pot deveni din nou nefuncționale atunci când primesc trafic intens.
Afectarea instituțiilor publice
Incidentul a afectat mai multe instituții guvernamentale și de utilitate publică. Parlamentul Norvegiei și câteva ministere au rămas fără acces la e-mail, iar zeci de municipalități daneze au întâmpinat probleme similare.
În Statele Unite ale Americii, Camera Reprezentanților și administrațiile locale au fost afectate. În Marea Britanie, sistemul public de sănătate NHS a trecut temporar la dosare pe hârtie, iar operatorii feroviari din Germania, Marea Britanie și Canada au raportat dificultăți cu orarele și biletele trimise prin e-mail.
Pe piața financiară, Euronext a cerut companiilor să plaseze ordinele telefonic, în timp ce bănci străine din Taiwan au folosit faxul pentru transmiterea documentelor, relatează Al Jazeera.
O estimare citată de CNN plasează costul total al incidentului la peste 7 miliarde de dolari. Microsoft a anunțat că va analiza cauza exactă a penei și va implementa măsuri pentru a preveni apariția unor perturbări similare în viitor.