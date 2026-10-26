Daniel Udrescu: Despre independența omului și a programului

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 26 oct. 2026, 09:20

Inteligența artificială nu schimbă doar modul în care muncim, ci și raportul dintre om, capital, cunoaștere și putere. Într-o analiză semnată de Daniel Udrescu, CPA, expert contabil judiciar și auditor, transformarea tehnologică este examinată din perspectiva independenței intelectuale, a responsabilității decizionale și a dreptului omului de a rămâne autorul propriului destin. Miza nu este doar performanța programelor, ci capacitatea oamenilor de a utiliza inteligența artificială fără a renunța la discernământ, libertate și control asupra propriilor decizii.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre daniel udrescu