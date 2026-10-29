Economist român, avertisment fără precedent: „Te-ai pregătit? A început cel mai mare val de concedieri din istorie"

Economistul și expertul contabil Radu Georgescu lansează un avertisment fără precedent legat de piața muncii și de efectele utilizării pe scară tot mai largă a inteligenței artificiale. „Se pregătește cel mai mare val de concedieri din istorie”, a scris acesta într-o postare pe Facebook, pornind de la anunțul Microsoft că are în plan reducerea cu 25% a numărului de angajați la nivel mondial.
Avertismentul vine după ce ce Microsoft a anunțat noi disponibilizări de amploare, într-un mesaj publicat chiar pagina oficială a companiei IT & C. Ulterior, publicația Bloomberg, citată de The Guardian. a avansat cifra de 60.000 de angajați la nivel mondial. Potrivit acelorași surse, alți giganți din tehnologie, precum Google și Meta, reduc personal și accelerează investițiile în inteligență artificială. Potrivit lui Radu Georgescu, schimbarea este mult mai profundă decât pare și va afecta în primul rând locurile de muncă din birouri.
Inteligența Artificială rezolvă în câteva minute sarcini pentru care oamenii lucrează ore
Economistul român atrage atenția că impactul noilor tehnologii este subestimat, iar societatea n-ar fi suficient pregătită pentru viteza cu care AI-ul transformă economia și piața muncii.
Potrivit acestuia, instrumente precum Claude, ChatGPT sau Gemini sunt capabile să execute într-un timp foarte scurt sarcini care până nu demult necesitau ore întregi de muncă din partea unor angajați specializați. Astfel, evoluțiile rapide din ultimele luni ridică întrebări serioase despre viitorul unor profesii precum administrație, contabilitate, marketing, analiză de date, programare sau servicii suport.
În timp ce unele locuri de muncă vor dispărea, altele noi vor apărea, însă tranziția ar putea fi una dificilă pentru milioane de angajați. Specialiștii susțin că cei care învață să utilizeze instrumentele de inteligență artificială vor avea un avantaj important pe piața muncii în următorii ani.
România riscă să rămână în urmă
Economistul critică și lipsa unei strategii clare în România, privind integrarea inteligenței artificiale în administrația publică. În opinia sa, discuțiile publice continuă să fie dominate de probleme curente, în timp ce transformările tehnologice care pot remodela întreaga economie sunt tratate superficial. De exemplu, sisteme moderne de Inteligență Artificială - IA ar putea analiza rapid volume uriașe de date și ar putea contribui la eficientizarea activității instituțiilor statului.
Astfel, capacitatea de a colabora cu IA ar putea deveni o competență la fel de importantă precum utilizarea computerului sau a internetului în ultimele două decenii, a mai explicat Georgescu.
La nivel mondial, numeroși experți din domenii precum IT, sociologie și piața muncii au atras atenția că dezvoltarea rapidă și, uneori, aparent haotică a tehnologiilor de inteligență artificială poate genera dezechilibre majore în economie și societate. Unii avertizează că efectele s-ar putea întoarce în cele din urmă chiar împotriva companiilor care promovează astăzi agresiv implementarea noilor tehnologii, prin reducerea locurilor de muncă și diminuarea puterii de cumpărare a consumatorilor.