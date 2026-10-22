Defecțiune cibernetică de proporții: Olanda, Franța, Danemarca și Finlanda și-au închis site-uri guvernamentale

Publicat 22 oct. 2026, 08:00 Sursă Realitatea.Net

Mai multe state europene au decis să își dezactiveze preventiv site-urile oficiale, după descoperirea unor vulnerabilități critice în limbajul de programare PHP, folosit de majoritatea platformelor web din lume. Experții avertizează că problema are un impact fără precedent și ar putea afecta milioane de servere la nivel global, relatează Reuters. Și în România, o serie de site-uri ale unor instituții de stat au fost suspendate pentru actualizări de soft.

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