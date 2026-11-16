China zguduie piața aviației: a testat cu succes primul avion 100% electric. SUA accelerează, Europa face primii pași

China a făcut un pas major în aviația viitorului, după ce a testat cu succes, cu echipaj la bord, primul său avion regional complet electric. Noul aparat, dezvoltat în doar trei ani, poate transporta 19 pasageri și are o autonomie de până la 400. În paralel, Statele Unite avansează rapid în acest sector, alimentând competiția globală pentru primele zboruri comerciale electrice. În schimb, Europa
China a atins o nouă bornă în dezvoltarea aviației electrice. Pe 14 noiembrie, modelul CE-25A, un avion de 19 locuri complet electric dezvoltat de constructorul chinez Comac, a efectuat primul său zbor cu echipaj la bord la Binzhou, în estul țării, scrir BFM TV.
Aparatul este echipat cu 10 motoare electrice montate pe aripi și alimentate de baterii. Potrivit dezvoltatorilor, aeronava poate transporta pasageri pe distanțe de până la 400 de kilometri, la o viteză de croazieră de aproximativ 300 km/h, fără a utiliza combustibili fosili.
Configurația cu zece motoare nu a fost aleasă întâmplător. Fluxul generat de elice accelerează circulația aerului în jurul aripilor, îmbunătățind portanța și reducând rezistența aerodinamică, ceea ce crește eficiența aparatului.
Avionul electric a fost dezvoltat în numai trei ani
Prezentat publicului în 2023, în cadrul unui salon aeronautic desfășurat la Shanghai, avionul electric de aproximativ 10 tone a ajuns la primul zbor cu echipaj în doar trei ani de la lansarea proiectului.
Succesul testului evidențiază ambițiile Beijingului în domeniul aviației electrice. China a inclus dezvoltarea aeronavelor pentru zboruri la joasă altitudine printre prioritățile strategice ale planului său național de dezvoltare.
Statele Unite avansează și ele
China nu este însă singura țară care mizează pe aviația electrică.
Compania Heart Aerospace, fondată în Suedia, dar care și-a mutat programele de dezvoltare în California pentru a beneficia de acces mai facil la tehnologie și la ecosistemul industrial american, a testat în august un demonstrator complet electric. Acesta reprezintă baza viitorului său avion regional cu 30 de locuri.
Mutarea proiectului în Statele Unite reflectă avantajele oferite de piața americană pentru dezvoltarea și industrializarea noilor tehnologii din sectorul aeronautic.
Europa riscă să rămână în urmă
Și Europa dezvoltă propriile proiecte, însă într-un ritm mai lent. La Toulouse, compania franceză Aura Aero lucrează la modelul ERA, o aeronavă regională hibrid-electrică cu 19 locuri. Primul zbor este programat pentru 2027.
Cu toate acestea, China și Statele Unite par să fi preluat inițiativa într-o industrie aflată la început, dar cu un potențial uriaș de transformare a transportului aerian regional.