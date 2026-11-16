China zguduie piața aviației: a testat cu succes primul avion 100% electric. SUA accelerează, Europa face primii pași

Publicat 16 nov. 2026, 16:07 Sursă Realitatea.Net, bfm tv

China a făcut un pas major în aviația viitorului, după ce a testat cu succes, cu echipaj la bord, primul său avion regional complet electric. Noul aparat, dezvoltat în doar trei ani, poate transporta 19 pasageri și are o autonomie de până la 400. În paralel, Statele Unite avansează rapid în acest sector, alimentând competiția globală pentru primele zboruri comerciale electrice. În schimb, Europa

Distribuie articolul