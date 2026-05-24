Cele mai ieftine orașe europene de vizitat în vara asta. Bucureștiul, în topul destinațiilor

Scris de Andreea Damian Publicat: 24 mai 2026, 09:35

Un nou raport realizat de Post Office Travel Money arată care sunt cele mai ieftine, dar și cele mai scumpe orașe europene pentru un city break în 2026. Studiul a analizat 50 de destinații și a comparat costurile pentru cazare, mese, transport, băuturi și principalele atracții turistice.

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