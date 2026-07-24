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Europenii plătesc cele mai mari facturi la energie din lume. Unde se situează România în clasament
Facturi energie
Publicat24 iul. 2026, 08:04
SursăRealitatea PLUS
Locuitorii continentului european plătesc cele mai mari facturi la energie din lume! Topul a fost întocmit de Agenția Internațională pentru Energie și au fost luate în calcul cheltuielile cu electricitatea, gazele, încălzirea și cu alți combustibili utilizați în locuințe, conform Realitatea PLUS.
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