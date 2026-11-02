Daniel Udrescu: USR, contraelita proiectelor. Cum produce selecția socială o ideologie compactă și o politică externă fără nuanțe

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 2 nov. 2026, 16:17

Într-o analiză semnată de Daniel S. Udrescu / CPA, ECJ, Auditor, noua conducere a USR este examinată ca expresie a unei elite profesionale formate în corporații, ONG-uri și administrație, ale cărei experiențe comune pot explica omogenitatea discursului economic și a pozițiilor de politică externă.

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