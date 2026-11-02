Daniel Udrescu: Contributivitatea și proporționalitatea patrimonială în timp

Publicat 2 nov. 2026, 20:04 Actualizat 2 nov. 2026, 20:05

Într-o analiză publicată pe juridice.ro, „Dreptul la pensie între solidaritatea socială și modificarea regulilor prestației”, Daniel S. Udrescu / CPA, ECJ, Auditor examinează limitele în care statul poate modifica sau amâna mecanismele de actualizare a pensiilor, fără a afecta disproporționat drepturile patrimoniale ale beneficiarilor.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre daniel udrescu