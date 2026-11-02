Daniel Udrescu: Contributivitatea și proporționalitatea patrimonială în timp
Daniel S. Udrescu / CPA, ECJ, Auditor
Într-o analiză publicată pe juridice.ro, „Dreptul la pensie între solidaritatea socială și modificarea regulilor prestației”, Daniel S. Udrescu / CPA, ECJ, Auditor examinează limitele în care statul poate modifica sau amâna mecanismele de actualizare a pensiilor, fără a afecta disproporționat drepturile patrimoniale ale beneficiarilor.
Dreptul la pensie între solidaritatea socială și modificarea regulilor prestației
Articolul analizează limitele intervenției statului asupra mecanismului de actualizare a pensiilor, distingând între drepturile deja exigibile și așteptările privind majorările viitoare, în contextul amânărilor legislative succesive și al pierderii puterii de cumpărare. Proporționalitatea patrimonială în timp este propusă ca metodă interdisciplinară de evaluare a duratei, efectelor economice cumulative și justificării acestor intervenții, fără a transforma automat pierderea economică într-o creanță împotriva statului. Analiza subliniază că o critică de neconstituționalitate trebuie să vizeze normele care au produs amânarea și să demonstreze afectarea disproporționată a unui drept patrimonial protejat, expertiza contabilă având rolul de a fundamenta evaluarea economică, nu de a substitui calificarea juridică.
Obligația de contribuție și dreptul la prestație
În sistemul public de pensii, contribuția este impusă prin lege în timpul activității profesionale, în timp ce prestația este acordată ulterior, potrivit condițiilor legale. Raportul are o structură temporală distinctă de executarea silită. Nu există o creanță de restituire a contribuțiilor istorice, individualizate într-un depozit al asiguratului; sistemul funcționează predominant prin redistribuirea resurselor colectate. Cu toate acestea, contributivitatea exprimă o legătură normativă între participarea la sistem și determinarea dreptului la pensie. Caracterul obligatoriu al participării justifică examinarea stabilității regulilor și a protecției drepturilor deja constituite.
Solidaritatea nu înlătură controlul juridic
Solidaritatea intergenerațională explică finanțarea prestațiilor curente din contribuțiile persoanelor active. Ea nu transformă pensia într-o prestație discreționară și nu justifică automat orice diminuare ori suspendare a mecanismelor de actualizare. Statul trebuie să gestioneze riscurile demografice și bugetare și dispune de competența de a modifica reglementările pentru viitor, în limitele Constituției. Tocmai pentru că persoana asigurată nu negociază individual condițiile contribuției, modificările semnificative reclamă justificare, previzibilitate și o delimitare atentă a drepturilor deja născute de simplele așteptări privind viitorul.
Drepturi dobândite, creanțe exigibile și așteptări
Protecția juridică nu are aceeași intensitate pentru toate componentele pensiei. Prestațiile devenite exigibile potrivit legii reprezintă o situație diferită de majorările viitoare, dependente de menținerea unei formule legislative. Între aceste categorii se află eventualele majorări ale căror condiții de acordare erau deja îndeplinite la momentul intervenției normative. Calificarea lor presupune analiza succesiunii legilor și a momentului nașterii dreptului. Art. 47 alin. (2) din Constituție consacră dreptul la pensie, iar art. 44 și art. 1 din Protocolul nr. 1 protejează drepturile patrimoniale în condițiile jurisprudenței aplicabile. Niciunul dintre aceste texte nu instituie, ca regulă generală, o garanție a indexării automate cu inflația.
Mecanismul instituit prin Legea nr. 360/2023
Art. 84 alin. (3) din Legea nr. 360/2023 prevede majorarea anuală a valorii punctului de referință prin raportare la rata medie anuală a inflației și la 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut, cu regulile și limitele stabilite de alineatele următoare. Legiuitorul a instituit astfel un mecanism de actualizare cu o funcție economică identificabilă. Existența formulei nu înseamnă că ea este intangibilă. Ea constituie însă un reper normativ relevant pentru analiza previzibilității și a efectelor modificărilor ulterioare.
Două amânări legislative succesive
Art. XVII din OUG nr. 156/2024 a menținut valoarea punctului de referință la 81 lei în anul 2025 și a amânat aplicarea prevederilor art. 84 alin. (3)–(5), (7) și (8) până în 2026. Art. XXXI din Legea nr. 141/2025 a menținut aceeași valoare în 2026 și a amânat aplicarea dispozițiilor menționate până în 2027. Avem, prin urmare, intervenții legislative distincte, nu o simplă neexecutare administrativă a unei indexări. Pentru a determina existența unei eventuale creanțe individuale trebuie stabilite forma legii și momentul nașterii dreptului; comparația cu formula inițială, singură, nu dovedește existența unei obligații de plată exigibile.
Ce a decis și ce nu a decis CCR prin Decizia nr. 287/2026
Decizia nr. 287 din 26 martie 2026, publicată în Monitorul Oficial nr. 241 din 27 martie 2026, a respins obiecția de neconstituționalitate formulată împotriva Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026. La paragraful 108, Curtea a delimitat expres obiectul controlului: menținerea valorii punctului de referință și suspendarea mecanismului de majorare nu rezultau din legea bugetară examinată, ci din art. XXXI al Legii nr. 141/2025, deja în vigoare. Decizia nu trebuie prezentată ca o validare pe fond a tuturor normelor de suspendare. În cercetarea efectuată pentru acest studiu nu a fost identificată o hotărâre CCR definitivă care să fi declarat neconstituțional art. XVII din OUG nr. 156/2024 ori art. XXXI din Legea nr. 141/2025; această constatare privește rezultatul căutării, nu dovedește inexistența oricărei sesizări sau cauze pendinte.
Consecința procesuală este că o excepție de neconstituționalitate formulată împotriva art. XVII din OUG nr. 156/2024 ori a art. XXXI din Legea nr. 141/2025 trebuie examinată prin raportare la obiectul ei propriu. Aceasta nu garantează admisibilitatea sau admiterea excepției. Instanța de trimitere verifică legătura dispoziției criticate cu soluționarea cauzei, în condițiile art. 29 din Legea nr. 47/1992; trebuie analizate, de asemenea, efectele în timp ale normei, jurisprudența CCR privind obiectul criticii și existența unei situații juridice concrete. Distincția făcută de CCR în Decizia nr. 287/2026 nu constituie, singură, o constatare a neconstituționalității amânărilor.
Calculul economic și calificarea juridică
La o pensie nominală de 4.000 lei și o creștere cumulată a prețurilor de 22%, conservarea puterii de cumpărare ar necesita 4.880 lei. Pensia nemodificată ar avea o valoare reală de aproximativ 3.278,69 lei, exprimată în puterea de cumpărare inițială, ceea ce reprezintă o pierdere reală de 18,03%. Diferența nominală necesară conservării valorii este de 880 lei, dar aceasta nu este automat o creanță împotriva statului. Pentru un calcul juridic trebuie aplicate efectiv formula legală, indicatorii relevanți, plafonările și succesiunea normelor. Calculul inflației, calculul majorării ipotetice și calculul drepturilor exigibile sunt trei operațiuni distincte.
Procentul de 18,03% este exclusiv rezultatul ipotezei de inflație cumulată de 22% și se calculează ca 1 − 1/1,22. Nu reprezintă rata efectiv verificată a inflației pentru anii 2025–2026, nici cuantumul pierderii imputabile automat actelor normative de amânare. Pentru identificarea efectului specific al suspendării, expertul trebuie să construiască separat scenariul contrafactual al aplicării art. 84, utilizând indicatorii oficiali și regulile legale aplicabile în fiecare an. Diferența dintre acest scenariu și pensia efectiv plătită nu se confundă nici cu pierderea reală de putere de cumpărare, nici cu o creanță exigibilă.
Propunerea unei metode temporale
Proporționalitatea patrimonială în timp este propusă aici ca metodă interdisciplinară, nu ca principiu juridic autonom deja consacrat. Ea presupune examinarea naturii dreptului, a actului de intervenție, a duratei, a efectelor economice cumulative și a justificării măsurii. Inflația, ca fenomen macroeconomic, nu este prin ea însăși o ingerință ilicită a statului. Totuși, atunci când legiuitorul suspendă repetat un mecanism de actualizare, datele privind pierderea reală pot deveni relevante pentru analiza sarcinii economice și a caracterului rezonabil al măsurii, fără a substitui standardele constituționale.
Rolul expertizei și limita demonstrației
Expertiza contabilă poate verifica punctajul, aplicarea valorii punctului de referință, diferențele între scenarii legislative și evoluția reală a prestației, pe baza datelor oficiale. Ea trebuie să separe efectul inflației de efectul măsurilor normative și să evite dubla contabilizare. Expertul nu stabilește existența unei încălcări a Constituției și nu transformă o diferență economică într-o creanță. Această limită profesională întărește, nu diminuează, utilitatea probei.
Într-un litigiu individual, obiectivele expertizei trebuie formulate ca întrebări de fapt și de calcul: care este cuantumul pensiei stabilite și plătite, ce rezultat ar produce aplicarea formulei inițiale în fiecare perioadă, ce parte din diferență rezultă din suspendarea normativă și care este modificarea puterii de cumpărare pe baza indicilor statistici. Expertul nu poate afirma că inflația a fost produsă de Legea nr. 141/2025 și nici că întreaga pierdere reală este prejudiciu juridic. Instanța apreciază relevanța acestor rezultate în raport cu dreptul efectiv protejat și cu standardul de proporționalitate aplicabil.
Concluzie
Problema juridică nu este dacă statul poate modifica legislația pensiilor, ci în ce condiții poate modifica un mecanism de actualizare instituit anterior și cum justifică distribuirea consecințelor economice. Decizia CCR nr. 287/2026 arată că obiectul exact al controlului este determinant. O critică riguroasă trebuie îndreptată către normele care au produs amânarea, fără a confunda legea bugetară cu acestea și fără a pretinde existența unui drept automat la compensarea integrală a inflației.
Analogia cu litigiile privind drepturi salariale restante trebuie utilizată restrictiv. O creanță salarială deja stabilită și exigibilă nu este identică juridic cu o majorare viitoare de pensie a cărei aplicare a fost amânată înainte de data prevăzută inițial. Simetria obligațiilor statului poate susține o critică de politică juridică, dar nu suplinește demonstrarea existenței unui drept patrimonial protejat, a unei ingerințe și a caracterului disproporționat al acesteia. O argumentație constituțională serioasă trebuie să examineze distinct art. 1 alin. (5), art. 44, art. 47 și, după caz, art. 115 din Constituție, precum și art. 1 din Protocolul nr. 1, fără a considera că simpla repetare a amânărilor dovedește neconstituționalitatea.
Expert contabil judiciar Daniel Udrescu
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