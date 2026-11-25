Publicat 25 nov. 2026, 09:47 Sursă Realitatea.Net

Persoanele fizice care au datorii la bugetul de stat se pot confrunta cu popriri pe salarii și alte venituri. ANAF poate recurge la executarea silită pentru recuperarea sumelor restante, însă legea stabilește limite clare privind veniturile care pot fi reținute.

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