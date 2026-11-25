Ce parte din salariu poate fi poprită de ANAF și ce venituri sunt exceptate de lege
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Persoanele fizice care au datorii la bugetul de stat se pot confrunta cu popriri pe salarii și alte venituri. ANAF poate recurge la executarea silită pentru recuperarea sumelor restante, însă legea stabilește limite clare privind veniturile care pot fi reținute.
ANAF poate institui poprirea salariului pentru recuperarea datoriilor fiscale, însă suma reținută lunar este limitată prin lege. În cazul unei singure popriri, reținerea nu poate depăși o treime din venitul net, în timp ce, dacă există mai multe executări silite, plafonul cumulat este, de regulă, de 50% din venitul lunar net.
Limitele sunt prevăzute de Codul de procedură civilă și se aplică inclusiv în cazul creanțelor fiscale recuperate de Agenția Națională de Administrare Fiscală. Baza de calcul este salariul net, nu cel brut, iar anumite categorii de venituri beneficiază de protecție împotriva executării silite.
Cât poate reține ANAF din salariu pentru datorii la bugetul de stat
Procentul reținut prin poprire depinde de numărul creanțelor aflate în executare. Pentru o singură poprire, indiferent dacă aceasta este instituită de ANAF sau de un alt creditor, suma reținută poate reprezenta cel mult o treime din venitul lunar net.
În cazul mai multor popriri, reținerile cumulate nu pot depăși, în mod obișnuit, jumătate din salariul net. Plafonul se aplică indiferent de numărul creditorilor care solicită recuperarea datoriilor, cu respectarea excepțiilor prevăzute de legislație.
De exemplu, la un salariu net de 6.000 de lei, o singură poprire permite reținerea a maximum 2.000 de lei lunar. Dacă există mai multe executări silite, suma totală reținută poate ajunge la 3.000 de lei.
Prin urmare, executarea silită prin poprire nu permite ANAF să rețină integral veniturile salariale ale contribuabilului, ci numai în limitele stabilite de lege.
Ce reguli se aplică veniturilor sub salariul minim net
Legislația prevede un regim de protecție pentru veniturile periodice destinate asigurării mijloacelor de existență, atunci când acestea sunt mai mici decât salariul minim net pe economie.
Potrivit articolului 729 alineatul (3) din Codul de procedură civilă, în această situație poate fi urmărită numai partea care depășește jumătate din salariul minim net. Regula se aplică împreună cu plafoanele generale privind executarea silită a veniturilor.
Măsura are rolul de a proteja veniturile necesare întreținerii debitorului și de a evita ca poprirea să afecteze integral resursele financiare destinate traiului zilnic.
Veniturile exceptate de la executarea silită
Codul de procedură civilă stabilește și categorii de venituri care nu pot fi urmărite pentru recuperarea datoriilor, inclusiv a celor fiscale. Printre acestea se află alocațiile de stat pentru copii, indemnizațiile pentru îngrijirea copilului bolnav, ajutoarele de maternitate și de deces, bursele de studii acordate de stat și diurnele.
Protecția se extinde și asupra altor indemnizații cu destinație specială, în condițiile stabilite de lege.
Un regim juridic diferit se aplică indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, compensațiilor acordate la încetarea contractului individual de muncă și ajutoarelor de șomaj. Aceste venituri pot fi urmărite numai pentru anumite categorii de obligații, precum pensiile de întreținere și despăgubirile pentru prejudicii cauzate prin moarte sau vătămări corporale. Recuperarea datoriilor fiscale obișnuite nu se încadrează în aceste excepții.
Procedura prin care ANAF instituie poprirea
Executarea silită pentru recuperarea obligațiilor fiscale începe, de regulă, prin comunicarea unei somații către contribuabil. Dacă în termen de 15 zile de la comunicare datoria nu este achitată și nu este notificată intenția de a începe procedura de mediere, ANAF poate continua măsurile de executare.
În cazul popririi salariului, organul fiscal transmite o adresă de înființare a popririi angajatorului și îl înștiințează pe contribuabil. Angajatorul are obligația să efectueze reținerile în limitele legale și să vireze sumele către organul de executare în termenul prevăzut de lege, respectiv trei zile lucrătoare de la înființarea popririi sau de la data exigibilității creanței, după caz.
Contribuabilii care consideră că măsura executării silite a fost aplicată nelegal pot formula contestație la executare. Termenul general este de 15 zile și se calculează de la data la care persoana interesată a luat cunoștință de actul contestat sau de executarea silită, în condițiile legii.
De asemenea, persoanele vizate pot solicita ANAF informații privind soldul obligațiilor fiscale, componentele datoriei și modul de calcul al sumelor urmărite. Verificarea documentelor de executare permite identificarea eventualelor erori și exercitarea drepturilor prevăzute de legislația fiscală.
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