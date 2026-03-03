Scumpiri la benzină și motorină în România: cât a crescut în doar o lună prețul unui plin de rezervor

Sursă: Realitatea Financiara

Prețurile carburanților din România continuă să urce într‑un ritm accelerat, iar datele centralizate pe luna februarie indică o diferență substanțială față de situația de la finele lunii precedente. În plus, situația compelxă din Orientul Mijlociu amplifică perspectivele unei scumpiri și mai accentuate în perioada următoare.

Creșterea prețului la benzină

Prețul mediu al unui litru de benzină a avansat cu 2,6% față de luna trecută, ceea ce se traduce printr‑un cost suplimentar de 10 lei pentru un plin standard de 50 de litri, potrivit agregatorului de prețuri peco-online. Această evoluție confirmă trendul ascendent observat în ultimele săptămâni, pe fondul volatilității cotațiilor internaționale ale petrolului.

Motorina, scumpire și mai pronunțată

Motorina a înregistrat o creștere medie de 2,9%, astfel că un plin de 50 de litri este astăzi cu 11,5 lei mai scump decât în urmă cu 30 de zile. Motorina, fiind principalul carburant utilizat în transportul comercial, generează un efect în lanț asupra costurilor de distribuție și, implicit, asupra prețurilor finale ale bunurilor.

Datele anuale arată că scumpirile nu sunt doar conjuncturale, ci parte a unui trend ascendent mai amplu.

Diferențele anuale sunt semnificative:

Benzina este cu 0,43 lei/litru mai scumpă față de 2025, o creștere de aproximativ 5,9% .

Motorina a urcat cu 0,46 lei/litru , adică 6,1% în plus.

GPL-ul a crescut cu 0,32 lei/litru , echivalentul unei majorări de 8,7% , cea mai mare dintre cele trei categorii.

Impactul contextului geopolitic și al piețelor internaționale

Tensiunile recente din spațiul arab au dus la creșterea prețului petrolului și al gazelor naturale pe bursele internaționale, alimentând incertitudinea și presiunea asupra lanțurilor de aprovizionare. Pe termen scurt, analiștii anticipează că volatilitatea va continua, iar efectele se vor resimți în mod direct la pompă. În lipsa unor corecții pe piețele internaționale, este probabil ca prețurile să atingă noi maxime sezoniere.