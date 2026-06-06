Radiografia dezastrului. motoarelor economiei s-au prăbușit - Petrișor Peiu (AUR)
Senatorul Petrișor Peiu
Senatorul AUR și analistul economic Petrișor Peiu trage un semnal de alarmă. România a trecut în zece ani de la o economie în expansiune la una aflată în declin, cu motoarele de creștere inversate și cu un stat tot mai împovărător pentru economie.
Într-o analiză poastată pe rețelele de socializare, Peiu compară două momente-cheie: 2016, anul instalării guvernului „tehnocrat” Cioloș, când economia creștea cu 4,3%, și 2026, anul propunerii guvernului „tehnocrat” Tomac, când economia scade cu 1,2%. Domeniile care generau atunci creștere — retailul, IT&C, serviciile profesionale și industria spectacolelor — sunt astăzi exact sectoarele care trag economia în jos, în timp ce industria a coborât de la 21,1% la 15,8% din PIB.
Concluzia lui Peiu este fermă: România a trecut de la o economie bazată pe consum și industrie la una dominată de stat, cu o structură dezechilibrată și cu motoare economice slăbite. „Creșterea de atunci venea din consum; scăderea de acum vine tot din consum, dar pe o economie mult mai fragilă”, sintetizează economistul.
Citește și:
- 10:26 - Un oficial al Forțelor Navale Române și-a pierdut două degete la un test cu drone americane - investigație Reuters
- 14:56 - Planul Roșu, dezactivat după alerta cu dronă din Portul Constanța. Toate restricțiile au fost ridicate
- 14:20 - Drona explodată în Portul Constanța. Faleza Cazinoului din Constanța, evacuată. S-a emis RO-Alert și pentru Costinești
- 11:02 - Analiză Daniel Udrescu: Siguranța națională nu poate fi blocată la infinit prin litigii abuzive
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News