Cseke Attila: Noi proiecte în valoare de peste 158 de milioane de lei, finanțate prin Programul 'Anghel Saligny'

Ministrul interimar al Dezvoltării, Cseke Attila, a semnat 17 noi contracte de finanțare prin Programul Național de Investiții 'Anghel Saligny', în valoare totală de 158.751.014,14 lei.

Proiectele au în vedere modernizarea infrastructurii rutiere, înființarea sau extinderea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, a rețelelor de canalizare menajeră, precum și a sistemelor inteligente de distribuție a gazelor naturale, a informat, vineri, un comunicat de presă al MDLPA.



'Prin semnarea acestor contracte în cadrul Programului Național de Investiții 'Anghel Saligny', continuăm să susținem dezvoltarea comunităților locale și să accelerăm proiectele care aduc infrastructura modernă mai aproape de cetățeni. Investițiile în drumuri, rețele de apă și canalizare sau distribuția gazelor naturale contribuie direct la creșterea calității vieții și la reducerea decalajelor dintre comunități', a precizat ministrul Dezvoltării.



Potrivit listei contractelor semnate, care poate fi accesată pe site-ul MDLPA, printre județele beneficiare se numără Brăila, Vâlcea, Prahova, Vrancea, Giurgiu, Dâmbovița, Vaslui, Harghita, Covasna, Argeș, Călărași, Galați, Constanța.