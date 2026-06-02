Se scumpesc din nou energia și gazele? Temeri uriașe privind un nou val de măriri de prețuri în Europa

Sursă: realitatea.net

Inflația în zona euro a înregistrat un salt îngrijorător în luna mai, pe fondul crizei din Orientul Mijlociu care a scumpit masiv energia. Temerile economiștilor privind o nouă explozie a prețurilor devin realitate, iar presiunea pe piețele europene crește de la o zi la alta.

Scumpirea accelerată a resurselor energetice a devenit principalul obstacol în calea strategiei Băncii Centrale Europene de a tempera piețele. În ciuda eforturilor de stabilizare, presiunea pe prețuri continuă să crească, iar semnalele care vin din interiorul BCE indică faptul că unda de șoc asupra economiei europene s-a produs deja. Specialiștii avertizează că o eventuală detensionare rapidă a conflictului din regiunea Golfului nu mai poate opri automat acest mecanism inflaționist.

Record negativ din toamna lui 2023: Datele oficiale Eurostat

Ultimele estimări publicate de Eurostat arată că rata anuală a inflației în spațiul monedei unice a urcat la 3,2% în luna mai 2026, marcând un avans față de nivelul de 3,0% înregistrat în luna precedentă. Această evoluție plasează indicatorul la cel mai ridicat prag din septembrie 2023 și până în prezent, îndepărtând zona euro de ținta optimă de 2% asumată de instituția de la Frankfurt.

O analiză detaliată pe sectoare arată că energia rămâne motorul scumpirilor, cu o rată anuală estimată la 10,9% în mai, în ușoară creștere față de aprilie. În paralel, sectorul serviciilor a înregistrat un salt la 3,5%, în timp ce bunurile industriale neenergetice au avut o evoluție stabilă de 0,9%. Singura scădere notabilă a fost raportată în categoria alimentelor, alcoolului și tutunului, care au coborât la un ritm de creștere de 2,0%.

Harta scumpirilor în Europa: Diferențe majore între state

Impactul crizei actuale se resimte inegal la nivelul statelor membre. Bulgaria conduce în topul scumpirilor din uniunea monetară, cu o inflație anuală de 6,3% în luna mai. Aceasta este urmată îndeaproape de Lituania, cu 5,1%, Grecia, cu 5%, și Croația, unde indicatorul a atins 4,9%.

În ceea ce privește principalele motoare economice ale Uniunii Europene, situația rămâne tensionată, dar la niveluri mai temperate. Germania a raportat o rată a inflației de 2,7%, Franța s-a situat la 2,8%, în timp ce Italia a înregistrat un procent de 3,3% în cursul aceleiași luni.

Presiuni din interiorul BCE pentru majorarea dobânzilor

În acest context economic complicat, Isabel Schnabel, membră a consiliului de administrație al BCE, a subliniat necesitatea unei reacții ferme din partea instituției. Oficialul consideră că este imperativă o creștere a dobânzilor de referință chiar la următoarea ședință de politică monetară, pentru a preveni o spirală a prețurilor greu de controlat. Decizia vine după o perioadă de un an în care ratele au fost menținute la un nivel constant, deși riscurile generate de costurile energetice au fost intens dezbătute.

Conform argumentelor prezentate de Schnabel, distrugerile provocate infrastructurii de energie și blocajele din lanțurile globale de aprovizionare vor continua să genereze efecte negative chiar și în scenariul unei păci imediate. Oficialii se tem în special de „efectele de runda a doua”, fenomen prin care costul ridicat al combustibililor și utilităților se transferă treptat în prețul final al tuturor celorlalte produse și servicii. Cele mai recente sondaje de consum și indicatori de sentiment economic arată că acest proces de contagiune a început deja să afecteze o parte semnificativă a coșului zilnic de cumpărături al europenilor.