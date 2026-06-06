Un oficial al Forțelor Navale Române și-a pierdut două degete la un test cu drone americane - investigație Reuters

Sursă: realitatea.net

O femeie cu funcție oficială în Forțele Navale Române și-ar fi pierdut două degete într-un accident, la testarea unor drone de recunoaștere dezvoltate de un startup american, arată o investigație Reuters. Accidentul s-a produs luna trecută, chiar în SUA, iar compania este acuzată că ar ascunde o serie de probleme pe care le au produsele sale.

Investigația Reuters susține că oficialul român a suferit amputații parțiale la nivelul degetelor unei mâini, în timpul testării unei drone de recunoaștere V-BAT, dezvoltată de startup-ul american Shield AI. Compania, are un contract de 30 de milioane de dolari în România, arată sursa citată.

Dronă de supraveghere are un sitem unic, cu decolare și aterizare verticală, care are avantajul de a putea fi lansat de pe ambarcațiuni, pentru că nu necesită piste de lansare, dar care ar prezenta probleme majore de siguranță, ascunse de compania Shield AI, care dezvoltă aparatul.

Reuters susține că nu ar fi primul accident de acest gen: un oficial al Marinei SUA a suferit în trecut un accident similar, iar la vremea respectivă compania a promis că va îmbunătăți elementele de siguranță.