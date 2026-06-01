Unitatea 2 a CNE Cernavodă, reconectată la Sistemul Energetic Național după înlocuirea transformatorului

Unitatea 2 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă a fost resincronizată sâmbătă seara la Sistemul Energetic Național, după finalizarea lucrărilor de înlocuire a transformatorului de evacuare a puterii, a anunțat Nuclearelectrica.

Reactorul a fost deconectat automat de la rețea în seara zilei de 4 mai, în urma unei disfuncționalități apărute la un izolator al transformatorului de evacuare a puterii. Pentru remedierea situației, compania a decis înlocuirea transformatorului afectat cu unul de rezervă, operațiune care a necesitat o perioadă extinsă de oprire.

Potrivit reprezentanților companiei, intervenția a fost una complexă și a inclus izolarea, demontarea și relocarea transformatorului inițial, precum și efectuarea unor teste și calibrări riguroase pentru noul echipament, în conformitate cu standardele specifice industriei nucleare.

Pe întreaga durată a lucrărilor, reactorul Unității 2 a fost menținut în condiții de siguranță, fără impact asupra securității nucleare, personalului, populației sau mediului înconjurător.

Nuclearelectrica este principalul producător de energie nucleară din România și operează cele două reactoare funcționale ale Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, contribuind semnificativ la producția de energie electrică a țării.