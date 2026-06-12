Topul scumpirilor în mai: Inflația a ajuns la 10,9%. Cât au crescut prețurile la curent, carburanți, chirii și alimente, potrivit INS

Sursă: Realitatea.net

Rata anuală a inflației a ajuns la 10,9% în luna mai 2026, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Creșterea prețurilor este alimentată în principal de scumpirile la energie, combustibili, chirii și servicii.

Cea mai mare creștere a fost înregistrată la energia electrică, care este mai scumpă cu 55,49% față de aceeași perioadă a anului trecut. Chiriile au crescut cu 43,56%, iar prețul cafelei cu 21,12%.

Cafeaua, ouăle și carnea de vită, printre cele mai scumpe alimente

În categoria alimentelor, cafeaua rămâne produsul cu cea mai mare scumpire, de peste 21%. Pe următoarele locuri se află ouăle, cu o creștere de 14,12%, carnea de bovine, cu 11,58%, și laptele de vacă, al cărui preț a urcat cu 11,98%. S-au înregistrat majorări importante și la produsele din zahăr, zaharoase și miere de albine, care s-au scumpit cu 10,59%, dar și la pâine, cu 8,18%, pește proaspăt, cu 7,83%, bere, cu 7,98%, și fructe proaspete, cu 7,04%.

În același timp, unele produse alimentare s-au ieftinit. Cartofii au avut o scădere de preț de 11,32%, făina de 4,38%, mălaiul de 5,27%, iar zahărul de 1,32%. La mărfurile nealimentare, energia electrică continuă să înregistreze cea mai mare majorare, pe fondul eliminării schemei de plafonare a prețurilor. Benzina este mai scumpă cu 30,55% față de mai 2025, iar motorina cu 36,85%. Au crescut și prețurile la energia termică, cu 10,70%, detergenți, cu 10,19%, cărți și publicații, cu 10,62%, precum și la tutun și țigări, cu 7,42%. Medicamentele s-au scumpit cu 4,36%, iar produsele de igienă și cosmetice cu 7,14%.

Chiriile și serviciile, cele mai mari creșteri

Serviciile au înregistrat cea mai mare rată anuală de creștere, de 13,53%. Chiriile conduc clasamentul, cu un avans de 43,56%, urmate de serviciile de apă, canalizare și salubritate, cu 15,35%, reparațiile auto, cu 15,31%, și serviciile de igienă și cosmetică, cu 14,72%. De asemenea, serviciile de confecționare și reparare a încălțămintei și îmbrăcămintei s-au scumpit cu 14,81%, iar transportul rutier cu 13,18%.

Asistența medicală a înregistrat o creștere de 12,81%, în timp ce transportul urban este mai scump cu aproape 9%. În categoria serviciilor, transportul aerian este singurul domeniu unde s-a consemnat o scădere semnificativă a tarifelor.

Prețul biletelor de avion este cu 9,92% mai mic față de aceeași perioadă a anului trecut, iar comparativ cu luna aprilie 2026 tarifele au scăzut cu 7,08%. Potrivit INS, evoluția inflației este influențată și de eliminarea plafonării prețurilor la energia electrică, măsură care a încetat în vara anului trecut. În cazul gazelor naturale, de la 1 aprilie 2026 a intrat în vigoare un nou mecanism de protecție pentru consumatorii casnici, după încetarea sistemului de plafonare