ANRE retrage pentru prima dată licența unui furnizor de energie, acuzat că a atras clienți cu forța
Ședința ANRE (sursă FB)
ANRE a decis, înpremieră, retragerea licenței de furnizare a energiei electrice pentru compania GRENERG SRL. Decizia afectează peste 22.000 de locuri de consum.
Autoritatea din domeniul energiei anunță că decizia vine după abateri repetate și sistematice, documentate în controale succesive. GRENERG a acumulat amenzi de peste 1,16 milioane de lei, fiind sancționată pentru peste 100 de încălcări ale legislației și reglementărilor ANRE.
Printre cele mai grave fapte se numără schimbarea furnizorului fără acordul clienților, dar și încălcări constante ale regulilor de facturare și ale obligațiilor contractuale.
„Retragerea licenței este cea mai severă măsură pe care ANRE o poate dispune”, a declarat președintele instituției, George Niculescu, subliniind că dreptul consumatorului de a-și alege furnizorul „nu este negociabil”.
Cei peste 22.000 de clienți afectați nu vor rămâne fără energie. Ei vor fi preluați automat de furnizorul de ultimă instanță, conform procedurilor în vigoare, fără întreruperea alimentării. Ulterior, consumatorii pot încheia contracte cu orice alt furnizor doresc.
ANRE amintește că platforma POSF.ro pune la dispoziția utilizatorilor un comparator de prețuri și posibilitatea de a schimba furnizorul online. Instituția precizează că decizia de retragere a licenței este „fermă, dar necesară”, în contextul unor abateri grave și repetate.
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