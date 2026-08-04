Experții bulgari ironizează România: "Plânge după importurile de energie. Termo este salvarea, nu voltaicul"

Scăderea istorică a nivelului Dunării provoacă probleme energetice în toată regiunea, iar presa bulgară publică o analiză amplă în care avertizează că România ar putea fi lovită cel mai puternic. Experții din Sofia atrag atenția asupra reliefului fluvial nefavorabil și asupra politicii energetice axate pe solar, în timp ce industrii majore din România reduc sau opresc activitatea.
Presa din Bulgaria analizează pe larg criza energetică provocată de scăderea la cote fără precedent a Dunării, subliniind că România se află într-o situație mai dificilă decât vecinii din sud. Potrivit experților citați de Nova TV, relieful fluvial de pe malul românesc este mai puțin adânc, ceea ce amplifică efectele hidrologice ale secetei scrie Actualno.
Un expert bulgar în energie este cât se poate de tranșant.
„România plânge după importuri”, afirmă acesta, explicând că dependența de energia adusă din exterior devine critică în condițiile actuale. Centralele termice sunt salvarea Bulgariei, nu fotovoltaicul – era nevoie de 2000 de megawați, iar fotovoltaicul nu-i poate asigura. Centralele termice trebuie să fie gata să funcționeze la capacitate maximă în următoarele 2 luni sau cam așa ceva.”
Kozlodui vs. Cernavodă: avantaj bulgar?
Presa bulgară notează că 7 august ar putea fi „cea mai grea zi” pentru România, cu cel mai scăzut nivel al Dunării. Geografic, fluviul este mai puțin adânc pe coasta românească, în acest context fiind amintit avantajul pe care-l are centrala nucleară de la Kozlodui față de cea de la Cernavodă, a cărei funcționare este pusă sub semnul întrebării, din cauza scăderii istorice a nivelulu Dunării.
Pe de altă parte, conducerea centralei nucleare din Bulgaria susține că nu există pericolul opririi capacității, însă presa de la Sofia notează că „există îndoieli că nu este tocmai cazul”. Ministrul bulgar de resort urmează să facă marți o vizită de lucru la CNE Kozlodui.
Industria românească reduce sau oprește activitatea
În acest context, regimul energetic din România este descris drept „un pericol cât se poate de real”.
Presa bulgară amintește că 80 de companii s-au angajat să reducă sau chiar să oprească activitatea pentru a diminua consumul de electricitate, amintind și de cele două mari uzine auto, Dacia și Ford.
Ambele au anunțat intrarea în revizie și oprirea completă a lucrărilor, cel puțin temporar, din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării.