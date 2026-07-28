Alertă la granița cu Rusia. Finlanda își închide spațiul aerian din sud din cauza amenințării dronelor

Publicat 28 iul. 2026, 10:03 Sursă Realitatea.Net

Forțele de Apărare ale Finlandei au închis marți o porțiune a spațiului aerian de pe coasta de sud, în apropierea graniței cu Rusia, ca măsură de precauție împotriva riscului reprezentat de drone rătăcite, a declarat un purtător de cuvânt al armatei, citat de Reuters.

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