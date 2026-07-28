Tanczos Barna: Ministrul interimar al Agriculturii prezintă marți stadiului proiectelor privind ajutoarele de stat

Scris de Daniel Onescu Publicat: 28 iul. 2026, 10:23

Vicepremierul şi ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna, va susține marți o conferință de presă la sediul instituției, pentru prezentarea stadiului proiectelor privind ajutoarele de stat.

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