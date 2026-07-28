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Tanczos Barna: Ministrul interimar al Agriculturii prezintă marți stadiului proiectelor privind ajutoarele de stat

Tanczos Barna

Tanczos Barna

Scris de Daniel Onescu Publicat: 28 iul. 2026, 10:23

Vicepremierul şi ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna, va susține marți o conferință de presă la sediul instituției, pentru prezentarea stadiului proiectelor privind ajutoarele de stat.

Potrivit ministerului de resort, în cadrul evenimentului vor fi prezentate detalii privind lansarea unor noi sesiuni de finanțare în cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027, stadiul proiectelor MADR privind ajutoarele de stat destinate sectorului zootehnic și fermierilor afectați de secetă.

De asemenea, în cadrul conferinței vor fi prezentate concluziile întâlnirii cu comisarul european pentru sănătate și bunăstarea animalelor și rezultatele întâlnirii cu reprezentanții crescătorilor de ovine.

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