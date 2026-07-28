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Tanczos Barna: Ministrul interimar al Agriculturii prezintă marți stadiului proiectelor privind ajutoarele de stat
Tanczos Barna
Vicepremierul şi ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna, va susține marți o conferință de presă la sediul instituției, pentru prezentarea stadiului proiectelor privind ajutoarele de stat.
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