Avertisment dur la Termocentrala Turceni: instalațiile sunt atât de uzate încât riscă să cedeze în orice moment

Publicat 21 aug. 2026, 09:02 Sursă Realitatea.net

Un lider de sindicat de la Termocentrala Turceni trage un semnal de alarmă privind starea tehnică a instalațiilor, după oprirea neplanificată a singurului grup funcțional. Incidentul a avut loc joi dimineață, într-un moment critic pentru Sistemul Energetic Național, aflat deja sub presiunea unei crize de producție și a importurilor costisitoare.

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