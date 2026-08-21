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Avertisment dur la Termocentrala Turceni: instalațiile sunt atât de uzate încât riscă să cedeze în orice moment

Termocentrala Turceni

Termocentrala Turceni

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat21 aug. 2026, 09:02
SursăRealitatea.net

Un lider de sindicat de la Termocentrala Turceni trage un semnal de alarmă privind starea tehnică a instalațiilor, după oprirea neplanificată a singurului grup funcțional. Incidentul a avut loc joi dimineață, într-un moment critic pentru Sistemul Energetic Național, aflat deja sub presiunea unei crize de producție și a importurilor costisitoare.

Eugen Iovan, președintele sindicatului "Energia", explică faptul că avariile repetate sunt cauzate de lipsa investițiilor din ultimele două decenii. Potrivit acestuia, apariția porilor și spărturilor la cazan a devenit o rutină, iar Grupul 5 funcționa de câteva zile cu pierderi de apă, până când fisurile s-au extins. „Sunt frecvente aceste spărturi la cazan. Nu s-a mai investit, e vechi. Rezistă trei săptămâni, o lună, apoi se oprește și se repară trei zile”, a declarat Iovan pentru Gorjeanul.

Spre deosebire de Sucursala Rovinari, unde s-au făcut programe de retehnologizare, la Turceni nu au mai fost înlocuite panouri de cazan de peste 20 de ani. Grupul 4, oprit anterior, are aceleași probleme de uzură avansată.

Paradoxul este că Centrala de la Turceni dispune de stocuri importante de lignit și de instalații moderne de tratare, realizate cu investiții uriașe, inclusiv, dar funcționează de la o avarie la alta din cauza degradării cazanelor.

Oprirea Grupului 5 a lăsat SEN fără aproximativ 220 MW de energie de bandă, amplificând tensiunile din sistemul energetic național, care se confruntă cu o criză de producție și cu necesitatea unor importuri costisitoare

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