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68.000 de gospodării din Franța, fără electricitate din cauza caniculei. Revenirea la normal, așteptată cel mai devreme seara

Caniculă

Caniculă

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat24 iun. 2026, 10:07
Sursărealitatea.net

Aproximativ 68.000 de gospodării din sudul departamentului francez Finistère se aflau miercuri fără electricitate, după ce un transformator al Rețelei de Transport al Electricității (RTE) s-a defectat din cauza căldurii extreme, a anunțat prefectura.

Incidentul s-a produs marți seara, în jurul orei 21.00 locale (22.00, ora României), la un transformator din comuna Ergue-Gaberic, în apropierea orașului Quimper. La apogeul crizei, în cursul nopții de marți spre miercuri, până la 106.000 de clienți ai rețelei electrice franceze au rămas fără curent.

„Originea incidentului este accidentală și legată de căldura puternică din prezent. Acest incident nu s-a soldat cu niciun rănit”, a precizat prefectura într-un comunicat oficial.

Echipe de la RTE și Enedis, operatorul rețelei de distribuție, au lucrat toată noaptea pentru restabilirea alimentării cu energie electrică. Cu toate acestea, autoritățile au avertizat că o revenire completă la normalitate nu este așteptată înainte de sfârșitul zilei de miercuri.

Finistere se numără printre cele 58 de departamente franceze plasate miercuri sub alertă cod roșu de caniculă. Azilurile private de bătrâni afectate de pană vor beneficia de generatoare electrice, iar prefectura a activat o celulă de criză departamentală. Primarii comunelor afectate sunt informați în timp real despre evoluția situației.

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