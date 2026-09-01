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Românii au tăiat autoturismul de pe listă. Vânzările s-au prăbușit, segmentul de „electrice” s-au redus semnificativ – APIA

Autoturisme electrice

Autoturisme electrice

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat1 sept. 2026, 12:07
Actualizat1 sept. 2026, 12:37
SursăRealitatea.net

Piața auto din România a înregistrat o scădere accentuată în luna august 2026, potrivit datelor preliminare analizate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA). Tendințele arată o diminuare semnificativă atât în zona autoturismelor noi, cât și în segmentul vehiculelor electrificate.

Înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu 37% față de august 2025, marcând una dintre cele mai slabe evoluții din ultimii ani. Segmentul electrificat urmează aceeași direcție, cu o reducere de 31%, semn că interesul pentru motorizările alternative a încetinit vizibil.

Autoturismele pur electrice au înregistrat o scădere de 29%, ajungând la 669 de unități în luna august. APIA subliniază că, în primele opt luni ale anului, piața totală de autoturisme este în declin cu 10% comparativ cu perioada similară din 2025.

Dacia conduce detașat clasamentul vânzărilor pe mărci, urmată de Toyota și Skoda. În total, în luna august s-au vândut mai puțin de 9.500 de unități.

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