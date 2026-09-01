Auto· 1 min citire
Românii au tăiat autoturismul de pe listă. Vânzările s-au prăbușit, segmentul de „electrice” s-au redus semnificativ – APIA
Autoturisme electrice
Publicat1 sept. 2026, 12:07
Actualizat1 sept. 2026, 12:37
SursăRealitatea.net
Piața auto din România a înregistrat o scădere accentuată în luna august 2026, potrivit datelor preliminare analizate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA). Tendințele arată o diminuare semnificativă atât în zona autoturismelor noi, cât și în segmentul vehiculelor electrificate.
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