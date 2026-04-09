Piața auto și criză carburanților: Românii preferă SUV-urile și mașinile electrificate - ANALIZĂ

Piața auto trece printr-o serie de mutații importante, pe fondul incertitudinilor economice și al crizei carburanților. O analiză realizată de cea mai mare platformă online de vânzare și cumpărare de mașini noi și second-hand arată că în primul trimestru al anului, față de aceeași perioadă din 2025, prețurile au crescut vizibil, în timp ce vânzările au scăzut. În același timp, interesul cumpărătorilor se mută tot mai clar către vehicule hibride și electrice – o tendință alimentată și de criza carburanților provocată de conflictul din Orientul Mijlociu.

Datele centralizate de Autovit în primul trimestru din 2026 arată că valoarea estimată a pieței a scăzut cu 5,3% față de aceeași perioadă a anului trecut. În același interval de timp, prețul mediu al unui vehicul a crescut cu 3,1%, impulsionat de creșterea interesului pentru mașinile rulate (+3,5%), în timp ce autoturismele noi au înregistrat o ușoară scădere a prețului mediu (−5,6%).

Electrice și hibride: creșteri cu două cifre

Cel mai important trend al trimestrului rămâne accelerarea electrificării. Vânzările de vehiculele pur electrice au crescut cu 31,1%, cele plug-in hybrid de 21,8%, iar hibridele clasice cu 9,6% . Per totoal, segmental electrificat a crescut cu 3% față de același trimetru al anuylui trecut.

În contrast, dieselul continuă să piardă teren: cota sa a scăzut de la 61,0% la 54,9% (−17,2%). Chiar și așa, autoturismele pe motorină domină segmentul rulate.

Distribuția pe tipuri de motorizare – Q1 2026 vs. Q1 2025

SUV-mania: 2 din 3 mașini noi sunt SUV-uri

Poate cea mai spectaculoasă creștere a interesului este spre SUV-uri. În primul trimestru al anului, acest tip de automobil reprezintă 41,3% din totalul pieței (față de 38,2% în 2025), atingând o cotă de 65,5% în segmentul mașinilor noi – practic, două din trei mașini noi vândute de Autovit sunt SUV-uri.

Segmentul autovehiculelor rulate urmează aceeași tendință, cu SUV-uri la 40,6%.

Pe termen mediu, estimările indică faptul că SUV-urile ar putea depăși 50% din piață până în 2027–2028, gradul de electrificare ar putea ajunge la 20–25%, iar ponderea diesel ar putea scădea sub pragul de 50% pentru prima dată.