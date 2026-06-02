Șeful Marelui Stat Major, prima reacție după ce DNA l-a pus sub acuzare: Resping categoric acuzațiile. Curios momentul ales

Șeful Statului Major al Apărării respinge ferm acuzațiile și vorbește despre „momentul cel puțin curios” în care a fost formulată punerea sub acuzare. Generalul Vlad Gheorghiță are calitatea de suspect într-un dosar penal instrumentat de DNA, fiind acuzat de complicitate la uzurparea funcției.

Șeful Armatei și-a prezentat punctul de vedere într-o postare pe rețelele de socializare.

„Resping categoric acuzațiile care mi-au fost aduse și afirm fără echivoc că nu am săvârșit nicio faptă de corupție”, transmite generalul, subliniind că nu a avut „nicio implicare, directă sau indirectă” în fapte care ar putea constitui complicitate.

Oficialul afirmă că are încredere în anchetă, dar atrage atenția asupra contextului:

„Nu pot să nu observ caracterul cel puțin curios al momentului ales, în condițiile în care dosarul este instrumentat de aproape un an, iar decizia intervine acum, într-un context sensibil la nivel național.”

Acesta susține că sub conducerea sa „Armata Română și-a consolidat rolul și credibilitatea”, iar afectarea imaginii instituției „produce efecte care depășesc persoana mea și riscă să afecteze încrederea publică”.

Generalul afirmă că întreaga sa activitate a fost ghidată de „integritate, responsabilitate și respectarea legii” și anunță că va coopera cu procurorii: „Voi acorda întregul sprijin necesar organelor judiciare și mă voi pune la dispoziția acestora pentru clarificarea completă a situației.”

În final, acesta transmite că protejarea încrederii publice în instituțiile statului este esențială și se declară convins că „faptele și adevărul vor prevala”.