Șeful Marelui Stat Major, prima reacție după ce DNA l-a pus sub acuzare: Resping categoric acuzațiile. Curios momentul ales
Generalul Vlad Gheorghiță
Șeful Statului Major al Apărării respinge ferm acuzațiile și vorbește despre „momentul cel puțin curios” în care a fost formulată punerea sub acuzare. Generalul Vlad Gheorghiță are calitatea de suspect într-un dosar penal instrumentat de DNA, fiind acuzat de complicitate la uzurparea funcției.
Șeful Armatei și-a prezentat punctul de vedere într-o postare pe rețelele de socializare.
„Resping categoric acuzațiile care mi-au fost aduse și afirm fără echivoc că nu am săvârșit nicio faptă de corupție”, transmite generalul, subliniind că nu a avut „nicio implicare, directă sau indirectă” în fapte care ar putea constitui complicitate.
Oficialul afirmă că are încredere în anchetă, dar atrage atenția asupra contextului:
„Nu pot să nu observ caracterul cel puțin curios al momentului ales, în condițiile în care dosarul este instrumentat de aproape un an, iar decizia intervine acum, într-un context sensibil la nivel național.”
Acesta susține că sub conducerea sa „Armata Română și-a consolidat rolul și credibilitatea”, iar afectarea imaginii instituției „produce efecte care depășesc persoana mea și riscă să afecteze încrederea publică”.
Generalul afirmă că întreaga sa activitate a fost ghidată de „integritate, responsabilitate și respectarea legii” și anunță că va coopera cu procurorii: „Voi acorda întregul sprijin necesar organelor judiciare și mă voi pune la dispoziția acestora pentru clarificarea completă a situației.”
În final, acesta transmite că protejarea încrederii publice în instituțiile statului este esențială și se declară convins că „faptele și adevărul vor prevala”.
Șeful Satului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, urmărit penal pentru complicitate la uzurparea funcției. Anunțul DNA
