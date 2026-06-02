George Simion, despre suprataxarea contractelor part-time: „Așteptăm și votul din plen pentru a face DREPTATE”
George Simion, președintele AUR
Liderul AUR, George Simion, a anunțat marți că s-a revenit la formula de taxare corectă a contractelor de muncă part-time, după discuțiile din comisiile de specialitate ale Parlamentului.
„Astăzi am revenit la taxarea corectă a contractelor part-time. Așteptăm și votul din plen pentru a face DREPTATE”, a scris Simion pe rețelele sociale.
Contractele part-time nu vor mai supraimpozitate
Un proiect de lege care elimină supraimpozitarea contractelor part-time a trecut marți de comisia de buget-finanțe a Camerei Deputaților, ultima etapă înainte de votul final în plen. Inițiativa a fost adoptată cu voturile AUR, PNL și USR.
Proiectul fusese inițiat de PNL și adoptat de Senat în 2023, însă zăcea de atunci în comisia de buget a Camerei Deputaților. Dacă va fi votat și în plen, de la 1 ianuarie 2027 contractele de muncă part-time vor fi taxate la valoarea lor reală, nu la nivelul salariului minim pe economie.
