Renault oferă compensații de zeci de mii de lei pentru plecări voluntare de la Dacia
Banda de montaj Dacia Mioveni
Aproximativ 200 de angajați de la fabrica Dacia din Mioveni și de la centrul de inginerie Renault pot părăsi compania în mod voluntar, printr-un nou program de plecări anunțat de grup. În funcție de vechime, compensațiile nete oferite variază între 45.000 de lei și peste 200.000 de lei pentru fiecare angajat, scrie ZF.
Aproximativ 200 de angajați ai Automobile Dacia și Renault Technologie Roumanie pot părăsi compania printr-un nou program de plecări voluntare lansat marți, arată sursa citată. În funcție de vechime, compensațiile nete oferite de Renault variază între 45.000 și 210.000 de lei pentru fiecare angajat care acceptă încetarea contractului „cu acordul părților”.
Este pentru prima dată când un astfel de program nu se limitează la uzina de la Mioveni, ci include și RTR – centrul de inginerie al grupului în România, aflat în București și Titu.
Sursele citate de publicație arată că Renault urmărește optimizarea costurilor și ajustarea structurii de personal într-un context global în care industria auto trece prin transformări accelerate, inclusiv electrificare și digitalizare.
Programul este deschis timp de câteva săptămâni, perioadă în care angajații interesați pot primi toate detaliile legate de pachetele financiare și condițiile de eligibilitate.
Compensațiile sunt printre cele mai mari acordate de Renault în ultimii ani în România.
