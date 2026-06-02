Rheinmetall se laudă că a încheiat cu România 'cel mai mare pachet de contracte din istoria recentă a companiei'. Suma uriașă care va ajunge la nemți

Producătorul german de armament Rheinmetall a anunțat marți că a semnat contracte în valoare de 5,7 miliarde de euro cu armata română, pe care le-a descris drept 'cel mai mare pachet de contracte internaționale din istoria recentă a companiei'.

Într-un comunicat de presă publicat marți, Rheinmetall a precizat că aceste contracte, atribuite în cadrul programului Security Action for Europe (SAFE), includ: 298 de vehicule Lynx, o familie de vehicule de luptă de ultimă generație, sisteme de apărare aeriană Skyranger, muniție de calibru mediu pentru apărare aeriană și transportoare blindate de trupe, două nave de patrulare offshore și două nave de sprijin pentru scafandri. Livrările sunt programate să înceapă în 2028 și să fie finalizate până în 2030.



'Rheinmetall urmează să investească câteva sute de milioane de euro în România, o proporție semnificativă din valoarea adăugată fiind generată în acest stat membru NATO și UE, situat pe flancul estic al Alianței. Se estimează că proiectul va crea mii de noi locuri de muncă. Peste 200 de subcontractanți vor fi integrați în rețeaua de aprovizionare', a precizat compania germană.



România este deja una dintre piețele pe care este prezentă compania germană. Filiala sa, Rheinmetall Automecanica, cu sediul la Mediaș, este activă de mulți ani. Contractele majore atribuite acum vor fi executate și în alte locații.

Importanța contractului dintre România și Germania

'Contractul încheiat între autoritățile române și Rheinmetall reprezintă nu doar o oportunitate de modernizare a capabilităților de apărare ale României, ci și un pas important către revitalizarea industriei naționale de apărare, deoarece peste 50% din producție va avea loc în România sau în colaborare cu companii locale. Acesta marchează începutul unei noi faze de dezvoltare industrială care are potențialul de a deveni un motor cheie al creșterii economice a României și al integrării industriei locale în ecosistemul european în următorul deceniu', a declarat șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, citat în comunicatul companiei.



'Suntem recunoscători pentru încrederea pe care România ne-a acordat-o în ceea ce privește dotarea și modernizarea forțelor sale armate. Împreună cu partenerii noștri români, vom crea aici un ecosistem de apărare de anvergură', a declarat directorul general de la Rheinmetall AG, Armin Papperger.



Rheinmetall produce tancuri, camioane militare, artilerie, sisteme de apărare antiaeriană și muniție, toate acestea fiind la mare căutare în contextul războiului din Ucraina. Afacerile din domeniul apărării reprezintă 80% din vânzările companiei.



În 2024, Rheinmetall a raportat vânzări la nivel de grup de 9,75 miliarde de euro, un salt de 36% comparativ cu 2023. Armin Papperger și-a propus ca Rheinmetall să ajungă la vânzări cuprinse între 40 și 50 de miliarde de euro în 2030.