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Vești bune pentru șoferi. Un nou tronson de autostradă se va deschide până la finalul anului -VIDEO
Autostrada Transilvaniei
Autostrada Transilvania a ajuns la un stadiu fizic de execuţie de 60% pe lotul Chiribiş-Biharia, deschiderea circulaţiei fiind aşteptată până la finalul acestui an, ceea ce înseamnă înainte de termenul contractual. Anunțul a fost făcut luni de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI), Horaţiu Cosma.
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