Transelectrica accelerează investițiile în infrastructura energetică cu fonduri europene

Transelectrica derulează unul dintre cele mai ample programe de investiții finanțate din fonduri europene din sectorul energetic românesc, vizând modernizarea rețelei naționale de transport al energiei electrice, dezvoltarea infrastructurii digitale și integrarea tehnologiilor inteligente.
La finalul primului trimestru din 2026, compania avea în implementare proiecte finanțate prin Fondul pentru Modernizare, REPowerEU, Programul de Dezvoltare Durabilă și Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF), cu valori de sute de milioane de euro.
Prin Fondul pentru Modernizare, Transelectrica implementează 11 proiecte strategice, printre care dezvoltarea „Axului Banat”, construirea unor noi linii electrice de 400 kV și transformarea unor stații în unități digitale. Aceste investiții contribuie la creșterea capacității de transport și la integrarea energiei din surse regenerabile.
Un proiect important este linia electrică Gutinaș–Smârdan, finanțată cu peste 238 milioane de lei din fonduri europene, care va facilita transportul energiei produse în Dobrogea către zonele de consum din Moldova și alte regiuni ale țării.
În paralel, compania beneficiază de peste 56 milioane de euro prin REPowerEU pentru instalarea de sisteme fotovoltaice și de stocare în stațiile electrice, modernizarea filialei SMART SA și dezvoltarea infrastructurii IT și a centrelor de date.
Transelectrica investește și în digitalizare avansată, participând la proiectul european TwinEU, care dezvoltă conceptul de „Digital Twin” pentru rețelele energetice, precum și la proiectele ORIGIN și GENESIS, bazate pe inteligență artificială pentru creșterea eficienței și rezilienței sistemului energetic.
De asemenea, compania este partener în proiectul european CARMEN, cu o valoare totală de aproximativ 207 milioane de euro, din care 104 milioane de euro reprezintă finanțare europeană. Proiectul urmărește modernizarea și digitalizarea rețelelor energetice din România și Bulgaria, facilitând integrarea energiei regenerabile și consolidarea securității energetice regionale.