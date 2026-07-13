Tensiuni majore în Orientul Mijlociu: Iranul a tras focuri de avertisment spre două nave și avertizează că sunt posibile confruntări în Golful Persic

Tensiunile dintre Teheran și Washington escaladează periculos în Strâmtoarea Ormuz, după ce Iranul a tras luni focuri de avertisment împotriva a două nave. Potrivit televiziunii iraniene de stat, ambarcațiunile au fost vizate deoarece ar fi încercat să traverseze ilegal strâmtoarea, o cale maritimă de o importanță strategică majoră pentru controlul căreia cele două puteri globale se află într-o dispută deschisă.
Tensiunile din Orientul Mijlociu au atins un nou punct critic după ce marina Gărzilor Revoluției Islamice a deschis focul în Strâmtoarea Ormuz. Conform televiziunii naționale de la Teheran, militarii iranieni au interceptat și oprit forțat două ambarcațiuni care ar fi încercat să tranziteze ilegal această rută maritimă de importanță strategică globală.
Incidentul de la bordul navelor confirmă blocajul aproape total din regiune, unde dreptul la liberă navigație a devenit o monedă de schimb în confruntarea directă dintre Teheran și Washington.
Deflagrații misterioase pe coasta iraniană și spectrul unui război deschis
În paralel cu incidentul naval, coasta de sud a Iranului a fost zguduită de o serie de explozii puternice, ale căror cauze exacte rămân încă neconfirmate oficial. Agențiile locale de presă au raportat că deflagrațiile au fost auzite în proximitatea orașului portuar Bandar Abbas și în zona insulei Qeshm.
Surse din cadrul agenției Mehr indică faptul că zgomotul exploziilor a provenit din flancul vestic al orașului, alimentând temerile că schimburile de lovituri dintre armata americană și forțele iraniene s-ar putea transforma rapid într-un conflict militar convențional, de amploare, în interiorul Golfului Persic.
Bombardamente americane în zona petrolieră Khuzestan: Bilanțul primelor victime
Conflictul a lăsat deja în urmă victime omenești pe teritoriul iranian. Statele Unite au lansat o serie de raiduri aeriene coordonate în sud-vestul țării, vizând puncte cheie din provincia Khuzestan, o regiune petrolieră strategică aflată la granița cu Irakul și Kuweitul.
Potrivit rapoartelor transmise de agențiile Fars și Tasnim, bombardierele americane au lovit trei perimetre diferite de la periferia orașului Abadan. Oficialii locali au confirmat că cel puțin doi oameni și-au pierdut viața, iar alți trei au fost răniți în urma acestor atacuri.
Război de uzură: Ofensivă aeriană SUA versus atacuri cu rachete asupra bazelor americane
Schimburile de lovituri dintre cele două puteri au căpătat o dinamică de război total de uzură. În timp ce Pentagonul a anunțat că aviația sa a executat misiuni chirurgicale asupra a zeci de obiective militare din Iran, Teheranul a răspuns aproape imediat prin activarea rețelelor sale de atac.
Comandamentul iranian susține că a lovit cu succes mai multe baze logistice și tactice utilizate de armata Statelor Unite în statele vecine, fiind raportate atacuri concertate asupra unor facilități militare din Iordania, Bahrain și Kuweit.