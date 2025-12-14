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Taxele și impozitele care îi sărăcesc pe români pentru încă doi ani. Austeritatea lui Bolojan îi lovește pe cei mai nevoiași
SCUMPIRILE LOVESC ROMÂNIA! TAXELE LUI BOLOJAN AU ARUNCAT INFLAȚIA LA MAXIMUL ULTIMILOR DOI ANI
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