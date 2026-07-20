Sindicatul Metrorex amenință cu greva generală din cauza noii Legi a salarizării: „Este o formă netă de sclavie modernă”

Publicat 20 iul. 2026, 13:39 Sursă Realitatea.net

Sindicaliștii de la metrou se alătură protestelor din Sănătate și avertizează că ar putea declanșa greva generală dacă noul proiect al Legii salarizării va merge mai departe în forma actuală. Unitatea Sindicatul Liber Metrou susține că măsurile pregătite de Guvern ar reduce puternic veniturile angajaților, într-o perioadă în care inflația a dus deja la creșterea costurilor de trai.

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